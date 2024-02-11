NFL／超級盃8大神奇現象！穿白色球衣有優勢　運動飲料顏色竟有差

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穿白色球衣的球隊在超級盃戰績是37勝20敗；過去12屆超級盃中，穿白球衣的球隊戰績為10勝2敗，勝率高達8成33。此外，穿白色球衣的球隊正處於3連勝中，但值得一提的是，最後一支在超級盃穿非白色球衣獲勝的球隊是就是酋長隊。
重現4年前美國總統大選、超級盃對戰戲碼
今年美國總統大選預計由民主黨拜登（Joe Biden）對決共和黨川普（Donald Trump），兩人將再次爭奪總統大位，巧合的是，4年前的總統大選與超級盃對戰組合相同，同樣是由49人隊對決酋長隊。
戰績較佳的球隊處於劣勢
從2003年超級盃起，戰績更好的球隊反而處於劣勢，勝率較高的隊伍戰績竟是悽慘的1勝15敗；過去3屆超級盃中，都是由戰績較差的球隊勝出。今年超級盃酋長例行賽戰績11勝5敗、勝率6成47，略差於49人的12勝5敗、勝率7成06。
橘色開特力（Gatorade）最受歡迎
自2001年超級盃以來，冠軍教頭身上被潑灑的開特力中，橘色的出現頻率最高，一共有5次，其次是透明色和藍色的開特力，分別有4次。不過，近23年來，也有4次封王慶祝時，並未進行開特力淋浴儀式。在Patrick Mahomes2020年、2023帶領酋長兩度於超級盃奪冠時，潑灑的開特力顏色分別是橘色和紫色。
飛行方向很重要
過去30年中，每一屆超級盃都有球隊飛往東部，但每次飛往西部的球隊都贏球，戰績是完美的7勝0敗。今年超級盃將在「賭城」拉斯維加斯舉行，堪薩斯酋長位在美國中部，本屆將飛往西部，反而舊金山49人隊將往東前進到賭城。
美國官方轉播單位CBS偏愛美國聯會球隊
過去《CBS》轉播的8屆超級盃當中，美國聯會的球隊戰績6勝2敗，超級盃奪冠機率高達7成5，而酋長隊來自美國聯會，49人則是國家聯會。
最後得分的球隊通常會獲勝
過去10屆超級盃中，最後得分的球隊每次都贏球，最後得分的球隊在過去18屆超級盃中贏了17次，唯一的例外是2013年第47屆超級盃，當時巴爾的摩烏鴉隊以34：31擊敗舊金山49人。
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