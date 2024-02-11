柯震東「夜店牽手」安心亞爆姊弟戀！本人17字怒回應曝私下關係
柯震東近期因演出Netflix影集《愛愛內含光》，化身「國民砲友」引發熱議；昨（10）日大年初一深夜與安心亞等友人穿梭夜店人群，因擔心人群擁擠牽手安心亞被拍、爆出「姊弟戀」緋聞。對此，柯震東經紀人回應《NOWnews今日新聞》：「兩人就只是好朋友。」柯震東本人也在社群平台Threads回應：「人那麼多不拉著你朋友，是想她被擠不見？」
記者黃雅琪／台北報導
柯震東（32歲）春節期間多次現身信義區夜店被捕捉，疑似為宣傳新戲《愛愛內含光》製造話題，昨日他與安心亞（38歲）一起出席派對，兩人穿梭人群離場時，柯震東走在前方，單手牽著跟在後方的安心亞畫面全被拍下，因此傳出相差6歲的姊弟戀緋聞。
對此，柯震東經紀人回應《NOWnews今日新聞》：「兩人就只是好朋友，同行還有很多朋友一起過年相聚，謝謝關心，新年快樂！」解釋兩人只是友誼關係，同行該場派對的還有其他朋友。柯震東也在Threads發文說：「人那麼多不拉著你朋友，是想她被擠不見？誰會在路上亂發錢，我是拿現金請現場大家喝shot！」
柯震東經常在Threads上與網友互動，多次發言都登上媒體版面，身為「公眾人物」的他深感困擾，但仍經常在夜裡小酌後抒發心情，這回再度鬧上新聞版面，他有感而發的說：「初二不出門了，起床一直被新聞亂寫。」
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