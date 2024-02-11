池昌旭「室內抽菸」引發全網眾怒 經紀公司急道歉滅火
36歲男星池昌旭2007年憑電影《睡美人》出道後出演不少知名韓劇，如《奇皇后》、《THE K2》以及《便利店新星》。近期與申惠善演出《歡迎回到三達里》，再度因主角群的超高人氣及演技，屢創高收視率。未料《三達里》劇組釋出一段排練花絮，池昌旭被發現竟然直接在室內吸菸，畫面曝光後引發韓國網友們熱議，短短一天吸引數千條留言，紛紛大喊：「真的很沒禮貌！」經紀公司緊急出面滅火：「實在很抱歉！」
記者張一笙/綜合報導
網友在韓國論壇theqoo貼文，標題「池昌旭在《歡迎來到三達里》排練期間在室內吸菸」直指《三達里》釋出的花絮中，池昌旭直接在室內抽菸。影片中池昌旭身著藍色上衣背對鏡頭跟著其他演員一同排練劇本，本劇女主角申惠善也在一旁跟著排演，只見池昌旭突然低頭對著手中的東西抽了一口，下一幕就將手往旁一揮，竟發現是電子煙，此片段意外被官方剪進了花絮，引發熱議。
事實上，池昌旭曾自爆自己是大煙槍，《奇皇后》期間傳出曾提前戒菸3天，就是怕「口氣不佳」影響同劇組演員，未料時隔多年仍未能改掉抽菸的習慣，南韓網友們紛紛在網路上大罵：「真的很沒禮貌」、「這麼多人聚在一起還在室內抽菸」、「即使不是休息時間你也在抽菸」、「形象越來越差了」
對此，經紀公司公開道歉，並承認池昌旭是在室內抽電子煙，本人對於不當行為已確實知錯，讓喜歡《三達里》的觀眾失望感到非常抱歉了，承諾不會再發生相關的事情，而花絮影片也在南韓網友們的聲討中刪除下架。
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