電信合併三強鼎立！春節辦門號怎麼挑　NCC祭3大招、教你聰明消費

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NCC建議消費者在訂新約或續約時，應先掌握自身使用習慣，並謹記3大原則審慎比較，做一個聰明的消費者：
一、官網查詢：消費者可以透過查詢各家電信業者官網所揭露之訊號涵蓋狀況，選擇在自己經常活動範圍有較佳訊號涵蓋的業者。
二、7日試用：無線電波具有受環境影響的特性（例如建築物阻隔），目前電信業者都有提供免費7日上網試用服務，讓消費者實際體驗上網感受。
三、貨比三家：每家電信業者都針對流量、頻寬、費率、手機、約期等進行搭配、組合多元的費率方案，消費者在選擇費率方案時，宜審慎比較不同專案間的契約條件，擇定最符合自身需求的專案合約，避免因選擇不適合的方案而反悔，浪費金錢和時間。
為維持春節期間的電信服務品質，NCC督促電信業者應揭露春節期間門市營業相關資訊，並要求落實3措施：
一、確保官網、客服APP及客服專線正常運作：電信事業均提供24小時客服專線，消費者亦可透過中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等業者官網或客服APP查詢各門市營業調整時間及相關服務資訊。
二、春節假期彈性調整帳單繳款期限：協調電信事業於春節期間得實施彈性調整順延部分帳單周期的繳款期限，避免造成消費者連續假期出門旅遊時，不會因繳費不及而被催費及停話。
三、簡訊通知國際漫遊服務：因應國人春節連假期間國際漫遊時，電信事業提供多元便利的漫遊申辦管道，並對國際漫遊使用量提供簡訊通知及示警，以防止高額帳單產生。
NCC說明，將於新的一年持續觀測電信合併效應，督促台哥大及遠傳電信積極系統整併與提升通訊網路涵蓋率，且該會已成立電信合併案觀測小組並於NCC官網揭露「行動通信電信事業合併專區」資訊，提供消費者參考。
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