與梁朝偉相愛20年！劉嘉玲「沒生小孩」卻挨酸：60歲還拋頭露面
香港影星劉嘉玲近60歲仍保養得宜，與老公梁朝偉結婚16年、愛情長跑20年開心過兩人生活，經常出雙入對；近日她與朱茵、葉童等藝人在深圳華僑城錄影被拍，照片上傳到小紅書後，卻有網友開酸劉嘉玲：「60歲了無兒無女，天天拋頭露面，有何意義？」
記者黃雅琪／綜合報導
劉嘉玲日前與朱茵、葉童等人一起錄影，錄影過程被網友拍下上傳到小紅書，劉嘉玲穿著全身黑衣、黑皮褲現身，身材保養得相當好，網友們也盛讚她「這樣看她真的挺瘦的！」、「這褲子險胖，多虧她很瘦」、「穿衣服超有品味」、「身材好像20多歲，50多歲的人身材還這麼好。」一旁的朱茵穿著白衣、卡其色短褲，整個人像是凍齡般的少女一樣美麗。
但也有網友留下惡意評論：「60歲了無兒無女，天天拋頭露面，有何意義？」針對沒有生小孩的劉嘉玲酸言酸語、引起爭論「難道60歲在家當老媽子，做家務帶小孩有意義？」、「拋頭露面？普通老頭、老太太不是也天天出門蹓躂嗎？」、「人生的意義就在於生兒育女嗎？」
事實上，劉嘉玲曾說自己想過生小孩當媽，但是對於「要對另一個生命負責」感到壓力很大、沒信心可以承擔；梁朝偉也認為自己要照顧媽媽、姊姊跟老婆已經夠了，生活上已經呈現滿載狀態，他也擔心生性容易緊張的劉嘉玲，照顧小孩會手足無措。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道