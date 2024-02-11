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蔡依林隔22年重返《春晚》　表演〈日不落〉〈Don’t Stop〉嗨炸

▲蔡依林時隔22年重返春晚舞台，經典曲目嗨翻全場。（圖／轉攝自蔡依林工作室微博）
▲蔡依林時隔22年重返春晚舞台，經典曲目嗨翻全場。（圖／轉攝自蔡依林工作室微博）

記者張一笙/綜合報導

蔡依林昨（10）日晚大年初一登上北京電視台《春晚》，是繼2002年初次登上《春晚》後，時隔22年再次登台。只見她身著淡紫色斜肩高衩禮服，在觀眾的歡呼聲中帶來〈日不落〉及〈Don’t Stop〉，演出片段曝光後，網友們紛紛大喊：「完全看不夠。」

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▲蔡依林在觀眾的歡呼聲中帶來〈日不落〉及〈Don’t Stop〉。（圖／轉攝自蔡依林工作室微博）
▲蔡依林在觀眾的歡呼聲中帶來〈日不落〉及〈Don’t Stop〉。（圖／轉攝自蔡依林工作室微博）
蔡依林時隔22年重返《春晚》，身著淡紫色斜肩高衩禮服，頭髮高高盤起，身體隨著音樂擺動，露出的香肩與美腿，展露出她的性感好身材。只見她緩緩登上舞台，在舞團的簇擁下，先為觀眾帶來經典歌曲〈日不落〉，彷彿進入童話般夢幻的場景。

▲蔡依林重現初次登上春晚舞台的表演曲目〈Don’t Stop〉。（圖／轉攝自蔡依林工作室微博）
▲蔡依林重現初次登上春晚舞台的表演曲目〈Don’t Stop〉。（圖／轉攝自蔡依林工作室微博）
緊接著，蔡依林彷彿踏進時光隧道，將自己第一次登上《春晚》時所表演的曲目〈Don’t Stop〉重現，帶領觀眾們回到2002年，並在與觀眾們的飛吻中結束演出。蔡依林也在演出後，在自己的微博寫下「跳入愛與想像力的童話書，快樂撒給全世界！新年Don't Stop！」

▲寵粉的蔡依林在微博放上自己演出當天拍的禮服，不吝與粉絲分享美照。（圖／轉攝自蔡依林工作室微博）
▲寵粉的蔡依林在微博放上自己演出當天拍的禮服，不吝與粉絲分享美照。（圖／轉攝自蔡依林工作室微博）
演出畫面曝光後，不少人湧進蔡依林的微博，紛紛留言「新年繼續陪著家姐走花路」、「還有嗎？沒看夠！」、「太夢幻了」、「完全看不夠」，蔡依林也在微博曬出春晚當天的演出服裝，可謂是粉絲福利滿滿。

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