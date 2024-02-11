初二回娘家負載低！中午風光發電量破10GW　每2度就有1度是綠電

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台電指出，春節年假期間天氣佳，挹注光電發威，今天中午太陽光電首度突破800萬瓩，最高達到809.7萬瓩，也刷下歷史紀錄；同時適逢鋒面南下，中午時段整體風力發電190萬瓩以上，不僅成為供電要角，也可替補其他傳統機組上場，讓機組歲修規劃更有餘裕可以「進廠保養」，在新的一年都能維持最佳狀態，提高整體供電穩定度。
台電表示，去年春節風光滲透率才首度突破3成，今年已成長突破5成，除了過年用電量低外，主因仍是近年在政府與民間全力推動下，風光發展成果已逐漸展現並持續成長。
台電說明，為配合中油公司觀塘配氣及計量站三接管線銜接工程，大潭電廠於2月8日起全廠停機，在中油公司同仁完成工程後，部分機組已於今日回歸併聯。停機期間台電也把握時間進行機組點檢的工作，而三接工程有助於大潭電廠構建雙氣源體系，供氣穩定可進一步確保供電穩定，感謝台電、中油第一線工作同仁，犧牲春節假期完成諸多重要工作，為供電穩定貢獻付出。
台電提到，春節期間台電除有超過700人的電力團隊投入全國機組大修，為確保電力供應無虞，年假期間每天共有超過4,000名台電同仁，從電源供應、電網運轉、電力調度到突發停電因應等，全面守護穩定供電。