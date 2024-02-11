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天氣預報／大年初三陽光露臉！「2縣市」探6度　南北台灣2個世界

▲農曆新年天氣將逐漸回暖，不過大年初三至大年初六，受「輻射冷卻」影響中北部氣溫仍低、早晚溫差大。（圖／記者陳明安攝）
▲農曆新年天氣將逐漸回暖，不過大年初三至大年初六，受「輻射冷卻」影響中北部氣溫仍低、早晚溫差大。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

農曆新年慢慢走向尾聲，明（12）日大年初三，雖然冷氣團即將減弱，但清晨受「輻射冷卻」影響，中北部氣溫仍低，中央氣象署表示，台中、南投明晨將有攝氏6度或以下低溫，白天後陽光露臉，氣溫回升快，北台灣可達攝氏20度，中南部甚至來到攝氏25度以上，相當溫暖，南北台灣有如2個不同世界，預計週四前（2/15）都是「天氣穩定，早晚涼冷」的天氣型態。

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▲農曆新年後半段大多維持「天氣穩定，早晚涼冷」的天氣型態。（圖／中央氣象署提供）
▲農曆新年後半段大多維持「天氣穩定，早晚涼冷」的天氣型態。（圖／中央氣象署提供）
🟡大年初三天氣

氣象署預報員林定宜指出，大年初三清晨，強烈大陸冷氣團、輻射冷卻影響，中北台灣寒冷，白轉為偏東風、高壓出海，西半部高溫普遍達攝氏20以上，中南部攝氏25至26度；台灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

清晨低溫部分，大年初三台中、南投部分區域會有6度以下低溫竹苗附近也只有攝氏7度左右，南台灣清晨低溫攝氏12度，雙北、宜蘭攝氏10度，花東攝氏14至15度。

▲大年初三清晨，強烈大陸冷氣團、輻射冷卻影響，中北台灣寒冷，清晨將有攝氏6度或以下低溫。（圖／中央氣象署提供）
▲大年初三清晨，強烈大陸冷氣團、輻射冷卻影響，中北台灣寒冷，清晨將有攝氏6度或以下低溫。（圖／中央氣象署提供）
林定宜表示，大年初四、初五、初六（2/13、2/14、2/15）天氣維持穩定，降雨機率低，冷氣團減弱情況下，溫度也將逐日回升，西半部高溫都可以上升到攝氏26至27度，週五（2/16）東北季風稍增強，北部台灣轉涼，週六（2/17）東北季風減弱，溫度略升，這兩天迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨。

▲大年初四至大年初六，天氣維持穩定，降雨機率低。（圖／中央氣象署提供）
▲大年初四至大年初六，天氣維持穩定，降雨機率低，下波變天將在周五。（圖／中央氣象署提供）

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