天氣預報／大年初三陽光露臉！「2縣市」探6度 南北台灣2個世界
農曆新年慢慢走向尾聲，明（12）日大年初三，雖然冷氣團即將減弱，但清晨受「輻射冷卻」影響，中北部氣溫仍低，中央氣象署表示，台中、南投明晨將有攝氏6度或以下低溫，白天後陽光露臉，氣溫回升快，北台灣可達攝氏20度，中南部甚至來到攝氏25度以上，相當溫暖，南北台灣有如2個不同世界，預計週四前（2/15）都是「天氣穩定，早晚涼冷」的天氣型態。
記者張志浩／綜合報導
🟡大年初三天氣
氣象署預報員林定宜指出，大年初三清晨，強烈大陸冷氣團、輻射冷卻影響，中北台灣寒冷，白轉為偏東風、高壓出海，西半部高溫普遍達攝氏20以上，中南部攝氏25至26度；台灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。
清晨低溫部分，大年初三台中、南投部分區域會有6度以下低溫，竹苗附近也只有攝氏7度左右，南台灣清晨低溫攝氏12度，雙北、宜蘭攝氏10度，花東攝氏14至15度。
林定宜表示，大年初四、初五、初六（2/13、2/14、2/15）天氣維持穩定，降雨機率低，冷氣團減弱情況下，溫度也將逐日回升，西半部高溫都可以上升到攝氏26至27度，週五（2/16）東北季風稍增強，北部台灣轉涼，週六（2/17）東北季風減弱，溫度略升，這兩天迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨。