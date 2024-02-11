Angelababy拜年美肌開太大「整張臉變形」！粉絲：大過年嚇死我了
中國大陸女星Angelababy（楊穎）去年9月赴法國巴黎，欣賞BLACKPINK成員Lisa的瘋馬秀，因涉及觀賞情色產業引發軒然大波，她沉寂數月疑似遭到封殺；直至今年1月才「解禁」回歸，Angelababy年前發影片向大家拜年，卻因為「美肌模式開太大」整張臉變形詭異，嚇壞大批粉絲：「五官在臉上都放不下了，真奇怪的比例，大過年的嚇死我了！」
記者黃雅琪／綜合報導
Angelababy因為欣賞Lisa的瘋馬秀遭批評、封殺，今年1月網友發現她的微博「禁言」告示被移除，她也趁著農曆春節前錄影片向大家拜年：「哈囉大家好，我是楊穎！龍騰盛世、瑞氣盈門，在這個辭舊迎新的時刻，祝大家龍年吉祥、萬事如意。」
好不容易「解禁」回歸，Angelababy本想開心與大家拜年，但影片的「美肌模式」實在開太大了，Angelababy整張臉尖到變形，立刻引起網友熱議「面相變了」、「是不是趁這段空檔時間整型了？」、「大美女是真不需要美顏，不過她這次能平穩回歸，足以說明背景是相當硬」、「內娛這種整容臉一抓一大把。」
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