初三好天氣「觀光區出遊車潮湧現」　省道12地雷路段出爐

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公路局預估明天上午起台9線蘇花路廊、台61線鳳鼻至香山路段、竹南路段、中彰大橋路段、台74線台中環線接國3、台18線中埔交流道、台88線鳳山至五甲等路段將出現車多壅塞狀況；台3線、台7線大溪至慈湖、台21線日月潭、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府等路段預計下午出現車潮，公路局提醒用路人，行前多參考幸福公路APP即時路況，避開尖峰時段再前往，並遵循路側CMS提供的相關路況及替代道路資訊行駛。
公路局表示，已針對11處國道易壅塞路段、25處省道易壅塞路段、12處地方大型活動及重要觀光景點，規劃相關交通疏導管制措施，包括規劃替代道路、提供旅行時間資訊、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調地方政府、觀光主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強取締違規停車等。相關資訊均可至公路局疏運專區查詢，或到公路局智慧化省道即時資訊服務網、下載「幸福公路」App等，查詢省道即時路況、國道替代道路、交管措施、防災及交通生活等資訊。
公共運輸部分，公路局為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。
公路局提到，截至今天中午12點，西部國道客運共計行駛1,965班次，疏運29,735人；東部國道客運路線共計行駛560班次，疏運11,196人。明日為春節連續假期第5日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有70.97%空位，東部國道客運尚有84.35%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。