初三北返高峰！高公局示警「5路段」塞到深夜　國5北向9點前出發

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至於明天路況預報，張耿宗指出，國5南向南港系統至頭城路段，從6點塞到16點；國1北向圓山至大華系統路段從10點塞到12點；國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西從8、9點塞到13、14點。
張耿宗說，明天長時段壅塞發生在北向路段，包括國1北向苗栗至湖口路段，從15點壅塞到凌晨；國3北向關西至大溪路段從18點塞到深夜；國5北向宜蘭至坪林路段，從10點一路塞至深夜。
張耿宗提到，中區部分南向情形壅塞短暫，包括國1南向彰化系統至埔鹽系統、國3南向快官至霧峰系統、國3南向草屯至名間路段，約從9點塞至12、13點。
中區北向長時段壅塞，包括國1西螺至埔鹽系統、南屯至后里從8、9點塞至21、22點；國3竹山至中興、草屯至霧峰從14點、15點塞至23點；國3龍井至大甲從15點塞至18點；國3苑裡至香山從16點塞至隔天凌晨。國4西向潭子系統至豐勢從10點塞至17點；國6西向舊正至霧峰系統從15點塞至20點。
張耿宗表示，南區明天壅塞情形相對少，國1南向大灣至路竹10點塞至12點；國10東向鼎金至燕巢系統9點塞到12點；國1北向鼎金系統至高科路段從9點塞至14點，國1北向大灣至台南系統從9點塞至13點，國10西向仁武至左營從16點塞至19點。
張耿宗提到，明天仍會實施匝道封閉措施，5點至12點封閉國1南向平鎮系統、埔鹽系統、西螺，以及國5南向石碇與坪林路段；12點到24點封閉國1埔鹽系統、國3西濱的北向路段；12點到21點封閉國1虎尾、仁德北向、以及國1王田雙向路段。
另外，明天初三、初四為北返高峰，13點到18點，國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南都會實施高乘載管制；國5北向蘇澳、羅東、宜蘭、頭城即日起至初五的13點至18點，都會實施高乘載管制。
張耿宗建議南向用路人走西部國道時，可於6點前、12點後出發，走國5時，可從5點前、17點後出發；北向用路人走西部國道，若從南部出發，建議9點前出發，中部建議在12點前出發，走國5要在9點前出發。
空間分流部分，張耿宗建議國1、國3改走台61線；南投往返台中地區改走台63線；霧峰往返台中以北，改走台74線、國4；宜蘭往台北地區改走台9線。
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