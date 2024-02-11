大年初一上香祈福　侯友宜：對台灣未來有信心

初二陳其邁持續參香走春　透露黃色小鴨這天相會

▲高雄市長陳其邁大年初二率市府團隊至田寮大南天福德祠參拜，祈求國泰民安、風調雨順。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁大年初二率市府團隊至田寮大南天福德祠參拜，祈求國泰民安、風調雨順。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市長陳其邁今(11)日大年初二來到田寮大南天福德祠、內門區南海紫竹寺發送龍年喜氣小紅包，走春參拜，陳其邁強調，這座神廟是高雄最靈驗的土地公廟，他固定每年都會來，歡迎大家過年的時候來祈求財神，且一定要到田寮大南天福德祠祈求土地公保佑。陳其邁也透露，在農曆初五情人節時，市府將舉辦帶著兩隻黃色小鴨遊港相會，歡迎大家前往朝聖。

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▲市長陳其邁至田寮大南天福德祠參拜受訪時，預告愛河灣黃色小鴨將於情人節相遇。（圖／高市府提供）
▲市長陳其邁至田寮大南天福德祠參拜受訪時，預告愛河灣黃色小鴨將於情人節相遇。（圖／高市府提供）
陳其邁今天上午除了親自發送小紅包祝福現場長輩朋友，也親切與前來領取小紅包民眾一一合影留念，並與民眾互道新年恭喜。在參拜期間，陳其邁指出，田寮大南天福德祠在農曆2月是福德正神生日，這時舉辦的乞龜活動是非常具有傳統文化意義的活動，而且所用的烏龜常常是全國最大隻的，因此非常靈驗。

▲現場民眾攜家帶眷排隊領取市長陳其邁親自發送龍年小紅包，陳其邁則先發送小紅包予地方長輩、祝賀新年快樂，在依序發送龍年小紅包予現場民眾。（圖／高市府提供）
▲現場民眾攜家帶眷排隊領取市長陳其邁親自發送龍年小紅包，陳其邁則先發送小紅包予地方長輩、祝賀新年快樂，在依序發送龍年小紅包予現場民眾。（圖／高市府提供）
陳其邁也預告，農曆初五（14）日，適逢情人節，愛河灣左右兩岸的兩隻黃色小鴨將相約出去遊港，從16、18號碼頭到高雄展覽館，再到蓬萊港區，以及鼓山魚市場，遊港一周，最後兩隻黃色小鴨會再回來高流中心相遇。他歡迎情侶、熱戀中的情人，可在農曆初五情人節兩隻小鴨相會之時一起來拍照打卡，一定非常有趣、熱鬧。

▲陳其邁今天出席內門區農會的400辦桌盛宴，並宣布開桌。（圖／高市府提供）
▲陳其邁今天出席內門區農會的400辦桌盛宴，並宣布開桌。（圖／高市府提供）
隨後，陳其邁在南海紫竹寺參香祈福後也出席辦桌盛宴，內門辦桌文化興旺，歷年來廚藝精湛的總鋪師輩出，每年春節初二的回娘家辦桌訂購都非常踴躍，今年內門南海紫竹寺前廣場盛大舉辦，席開四百桌，並由陳其邁宣布開桌，同時進行摸彩活動與民眾同樂，並與現場出席貴賓、民眾共享大年初二回娘家習俗團圓氣氛，席間財神爺也現身與大家恭賀新年，象徵在新的一年為市民朋友帶來好彩頭，氣氛熱鬧愉快。

內門區農會邀請在地總鋪師大廚包括李宗松、陳德旺、洪輝雄、許錦治及薛志龍等五位資深總鋪師大展廚藝，把在地特色農產與地方新鮮放山雞、封肉、筍干等食材結合成一道道讓人食指大動的佳餚美食。

最後，陳其邁則是到旗山鯤洲宮、燕巢角宿天后宮參香祈福，隨後先發送小紅包予地方長輩、祝賀新年快樂，並依序發送龍年小紅包予現場排隊民眾，現場秩序井然有序，人人歡喜自市長手中領取龍年小紅包，喜沾龍年喜氣樂開懷。

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