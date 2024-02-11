初二陳其邁持續參香走春　透露黃色小鴨這天相會

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陳其邁也預告，農曆初五（14）日，適逢情人節，愛河灣左右兩岸的兩隻黃色小鴨將相約出去遊港，從16、18號碼頭到高雄展覽館，再到蓬萊港區，以及鼓山魚市場，遊港一周，最後兩隻黃色小鴨會再回來高流中心相遇。他歡迎情侶、熱戀中的情人，可在農曆初五情人節兩隻小鴨相會之時一起來拍照打卡，一定非常有趣、熱鬧。
隨後，陳其邁在南海紫竹寺參香祈福後也出席辦桌盛宴，內門辦桌文化興旺，歷年來廚藝精湛的總鋪師輩出，每年春節初二的回娘家辦桌訂購都非常踴躍，今年內門南海紫竹寺前廣場盛大舉辦，席開四百桌，並由陳其邁宣布開桌，同時進行摸彩活動與民眾同樂，並與現場出席貴賓、民眾共享大年初二回娘家習俗團圓氣氛，席間財神爺也現身與大家恭賀新年，象徵在新的一年為市民朋友帶來好彩頭，氣氛熱鬧愉快。
內門區農會邀請在地總鋪師大廚包括李宗松、陳德旺、洪輝雄、許錦治及薛志龍等五位資深總鋪師大展廚藝，把在地特色農產與地方新鮮放山雞、封肉、筍干等食材結合成一道道讓人食指大動的佳餚美食。
最後，陳其邁則是到旗山鯤洲宮、燕巢角宿天后宮參香祈福，隨後先發送小紅包予地方長輩、祝賀新年快樂，並依序發送龍年小紅包予現場排隊民眾，現場秩序井然有序，人人歡喜自市長手中領取龍年小紅包，喜沾龍年喜氣樂開懷。