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林青霞1舉動震驚王祖賢粉絲！女神30年沒見　影迷拱CP再合體

▲王祖賢（左）和林青霞曾演出《東方不敗之風雲再起》，銀幕情侶形象打破時代限制，沒想到30年後林青霞（右）關注王祖賢超話引發討論。（圖／翻攝自微博）
▲王祖賢（左）和林青霞曾演出《東方不敗之風雲再起》，銀幕情侶形象打破時代限制，沒想到30年後林青霞（右）關注王祖賢超話引發討論。（圖／翻攝自微博）

記者江芷稜／綜合報導

金馬影后林青霞與「凍齡女神」王祖賢，1993年合作《東方不敗之風雲再起》，上演一段纏綿虐戀，林青霞激吻王祖賢畫面成經典，在保守的華人社會中顯得前衛又大膽，但在兩位女神息影後，難再看到她們同框，沒想到林青霞今（11）日大年初二突然在微博關注「王祖賢超話（粉絲群）」 ，讓影迷相當驚喜，直呼「活久了什麼事都能見到」，期待這對昔日CP能再度合體。

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▲王祖賢嘴角上揚時像極了林青霞。（圖／翻攝微博）
▲王祖賢（右圖）與林青霞（左圖）都是天然美女。（圖／翻攝微博）
▲王祖賢迎接57歲生日，在貼吧曬出戴眼鏡的素顏照，被說根本只有30歲。（圖／王祖賢貼吧）
▲王祖賢迎接57歲生日，在貼吧曬出戴眼鏡的素顏照，被說根本只有30歲。（圖／王祖賢貼吧）
林青霞與王祖賢曾合作3部戲，私下交情不錯，但近年王祖賢在加拿大潛心向佛，甚少在公共場合出現，兩人聯繫變少了。林轉型當作家後，書寫過不少影壇回憶，曾有網友詢問「下一本書有沒有考慮寫一點點王祖賢呢？」她回覆「讓我想想」，並回憶起當年的王祖賢「個子好高，皮膚好細好白，講話輕輕的帶點氣音，很喜歡笑」。

▲林青霞拿出自己珍藏的紅寶石珠寶，搭配大紅禮服笑傲金馬獎。（圖／Cartier卡地亞提供）
▲林青霞拿出自己珍藏的紅寶石珠寶，搭配大紅禮服笑傲金馬終身成就獎。（圖／Cartier卡地亞提供）
▲林青霞曾回覆網友詢問，形容王祖賢皮膚又白又細，非常愛笑。（圖／翻攝自微博）
▲林青霞曾回覆網友詢問，形容王祖賢皮膚又白又細，非常愛笑。（圖／翻攝自微博）
▲林青霞突然關注王祖賢超話，讓粉絲相當驚喜。（圖／翻攝自微博）
▲林青霞突然關注王祖賢超話，讓粉絲相當驚喜。（圖／翻攝自微博）
林青霞去年獲得金馬終身成就獎，也獲得文學獎推薦鼓勵，繼續筆耕之路，王祖賢則鮮少在社群平台發聲，僅在貼吧曬出近況問候粉絲，看似毫無交集。驚喜的是，林青霞大年初二清晨5時竟然在微博關注王祖賢的粉絲討論群，勾起一波回憶殺，不少影迷興奮地說「我的CP果然是真的」、「我相信我有一天會等到妳們再同框」，期待這對螢幕情侶再度合體。

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