林青霞1舉動震驚王祖賢粉絲！女神30年沒見 影迷拱CP再合體
金馬影后林青霞與「凍齡女神」王祖賢，1993年合作《東方不敗之風雲再起》，上演一段纏綿虐戀，林青霞激吻王祖賢畫面成經典，在保守的華人社會中顯得前衛又大膽，但在兩位女神息影後，難再看到她們同框，沒想到林青霞今（11）日大年初二突然在微博關注「王祖賢超話（粉絲群）」 ，讓影迷相當驚喜，直呼「活久了什麼事都能見到」，期待這對昔日CP能再度合體。
記者江芷稜／綜合報導
林青霞與王祖賢曾合作3部戲，私下交情不錯，但近年王祖賢在加拿大潛心向佛，甚少在公共場合出現，兩人聯繫變少了。林轉型當作家後，書寫過不少影壇回憶，曾有網友詢問「下一本書有沒有考慮寫一點點王祖賢呢？」她回覆「讓我想想」，並回憶起當年的王祖賢「個子好高，皮膚好細好白，講話輕輕的帶點氣音，很喜歡笑」。
林青霞去年獲得金馬終身成就獎，也獲得文學獎推薦鼓勵，繼續筆耕之路，王祖賢則鮮少在社群平台發聲，僅在貼吧曬出近況問候粉絲，看似毫無交集。驚喜的是，林青霞大年初二清晨5時竟然在微博關注王祖賢的粉絲討論群，勾起一波回憶殺，不少影迷興奮地說「我的CP果然是真的」、「我相信我有一天會等到妳們再同框」，期待這對螢幕情侶再度合體。
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