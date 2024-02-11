荷蘭93歲前總理夫婦病重　與結褵70年妻選擇「伴侶安樂死」

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報導指出，艾格特和夫人結婚70年，到了老年仍稱太太為「我的女孩」。艾格特的身體狀況一直要到2019年，發生腦溢血後才急轉直下，由於同齡的妻子也同樣病重，他晚年成立的組織「權利論壇」（The Rights Forum）上周宣布表示，艾格特夫妻倆因為「不能沒有彼此」選擇牽手並肩接受安樂死。
荷蘭安樂死專業中心（Expertisecentrum Euthanasie）發言人史華特（Elke Swart）表示，荷蘭每年約有1000人接受安樂死，不過如果有申請人是以伴侶身份一起申請，機構仍會以嚴格的「單獨審核」來檢驗資格，不會兩人一起審查。
荷蘭地區安樂死審查委員會（RTE）指出，像這樣「伴侶安樂死」在荷蘭仍屬少見，一直到2020年才首次有這類紀錄，當年共有26人（13對）伴侶攜手面對死亡，隔年增加至32人（16對），2022年再增至58人（29對）。
安樂死制度在荷蘭於2002年合法，但必須滿足6種先決條件才能繼續執行，包含身體上發生難以忍受的痛楚、沒有治癒或減輕痛苦的希望、長期以來有接受安樂死的自主意願等等，而申請人除了要有家庭主治醫師的認可外，審查還需經由2位專家再三確認，最後才會在家中走完最後一程。