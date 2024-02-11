吳佩慈藏3年露臉！百億男友紀曉波被法辦 她爽當貴婦朝聖泰勒絲
45歲女星吳佩慈移居香港，與百億身家富商男友紀曉波生下4名子女，卻遲遲沒有結婚打算，去年紀曉波被捲入非法賭場風波，成為繼澳門賭場大亨洗米華、安以軒老公陳榮煉後第三位被法辦的名人，吳佩慈就一直未再公開露臉，沒想到流行天后泰勒絲到日本開唱，賈永婕曬出朝聖美照，竟無意曝露吳佩慈的近況，許久未露臉的她看起來氣色還不錯。
記者江芷稜／綜合報導
吳佩慈在香港過著貴婦生活，每次曝光近況都是充滿氣球、鮮花裝飾的豪華慶生派對，沒想到疫情期間，紀曉波的旗下生意財務狀況不佳，多次被控欠錢，吳佩慈因沒結婚未被波及。北京法院曾公告，紀曉波的阿姨崔麗梅因犯開設賭場罪，被判處有期徒刑8年6個月，並處罰金人民幣20萬元（約新台幣88.5萬），紀曉波則另案處理，下場未知。
吳佩慈在男友被法辦後，遲遲沒有再發聲，最新一次更新近況是2021年10月的慶生派對，從此了無音訊，沒想到賈永婕曬出朝聖泰勒絲東京演唱會的美照，開心坐在前排位置，還曝光了和吳佩慈的合照，兩人看起來氣色都不錯，吳佩慈似乎不受男友官司影響，照樣過著貴婦生活。對此，網友也留言「永婕╱佩慈都好美喔」、「妳跟她比起來！論身材樣貌。毫不遜色，有過之而無不及」、「好棒呀，近距離太值得」。
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