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屏東移民署攜手慈善團體至東港清真寺送漁工400件發熱衣

▲屏東移民署大年初二於東港清真寺，發放400件發熱衣、全新內衣褲、二手衣物、白米、泡麵罐頭等物資，展現對外籍漁工的關懷。（圖／屏東移民署提供）
▲屏東移民署大年初二於東港清真寺，發放400件發熱衣、全新內衣褲、二手衣物、白米、泡麵罐頭等物資，展現對外籍漁工的關懷。（圖／屏東移民署提供）

記者莊全成／屏東報導

為歡度新年，移民署屏東縣服務站與專勤隊特別於大年初二前往東港鎮，參加印尼海員同鄉聯誼會及清真寺合辦的「新春祈福會禮Donggang Pingtung Bersolawat 2024」活動，並於現場發放400件發熱衣、全新內衣褲、二手衣物以及白米、泡麵罐頭等物資，展現對外籍漁工的關懷，讓他們感受臺灣的溫暖，安心度過佳節。

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▲專勤隊深知大多數漁工飄洋過海來臺打拼，禦寒衣物準備不足，特別媒合慈善團體靈雲功德會，轉贈發送禦寒衣物及物資。（圖／屏東移民署提供）
▲專勤隊深知大多數漁工飄洋過海來臺打拼，禦寒衣物準備不足，特別媒合慈善團體靈雲功德會，轉贈發送禦寒衣物及物資。（圖／屏東移民署提供）
東港清真寺於2018年初落成，是全臺第一間由外籍船員獨立募資改建的清真寺，也是屏東縣首座清真寺，過去5年多以來，已成為東港與鄰近鄉鎮穆斯林的信仰中心。此次活動吸引了上千名漁工參加，並得到駐臺北印尼經濟貿易代表處、伊斯蘭教士聯合會高雄分會及屏東分會、臺灣印尼穆斯林協會高雄分會等機構的支持。

▲服務站主任武淑賢（右）表示，外籍漁工朋友遠渡重洋到臺灣打拼，時常需要摸黑出海捕魚日夜溫差大，特別送漁工400件發熱衣度過寒冬。（圖／屏東移民署提供）
▲服務站主任武淑賢（右）表示，外籍漁工朋友遠渡重洋到臺灣打拼，時常需要摸黑出海捕魚日夜溫差大，特別送漁工400件發熱衣度過寒冬。（圖／屏東移民署提供）
屏東縣服務站主任武淑賢表示，外籍漁工遠渡重洋到臺灣打拼工作辛勞，為漁業發展做出重要貢獻。面對寒冷天氣，移民署與慈善團體靈雲功德會攜手發放禦寒衣物等物資，將實際關懷傳達至漁工的心靈，讓他們感受到臺灣的人情味。在新年期間，同時呼籲新住民及外籍移(漁)工朋友們要注意飲食，避免跨境郵寄或購買含有肉類製品來臺，避免觸犯法規。

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