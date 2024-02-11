法國環團拿湯汁潑莫內名畫！上月才在巴黎朝《蒙娜麗莎》下手
法國農民為了抗議當局的官僚作風與農業、環境政策不當，導致競爭不公難以維持生計，在全國各地爆發示威行動，今年一月底法國公民團體「食物的反擊」（Riposte Alimentaire）先是闖入巴黎羅浮宮對名畫《蒙娜麗莎》（Mona Lisa）潑汁，日前相同團體再度前往博物館對印象派畫家莫內（Claude Monet）作品《Le Printemps》潑灑湯汁。
國際中心楊智傑／綜合報導
法國爆發了大規模農民抗議運動，農民們不僅從拖拉機圍困首都巴黎，還有異議人士拿湯汁潑灑羅浮宮名畫蒙娜麗莎，表達對法國農業系統的不滿；根據《法新社》報導，涉事團體在10日又前往法國第三大城第戎（Dijon）的「藝術美術館」（Musee des Beaux-Arts）進行抗議。
報導指出，法國印象派畫家莫內的作品《Le Printemps》於10日下午3時30分遭人潑灑湯汁，儘管這幅1872年的畫作有玻璃保護，但目前仍由工人員仔細檢查並進行修復，館方也表示將對這起破壞行為提出控訴，並指出兩名潑灑湯汁的異議人士已被逮捕。
該團體在社群平台「X」發文表示為此事負責，20歲女成員伊洛娜（Ilona）稱「我們必須立即採取行動，免得為時已晚」；上次該團體則是在眾目睽睽下對世界級名畫《蒙娜麗莎》潑灑罐裝濃湯，同時喊出要求「農業系統生病了！農民正在垂死耕作」，呼籲民眾對於氣候變遷、糧食危機等議題多加關注。