防AI影響美總統大選！Midjourney擬禁用戶生成「政治相關圖片」

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他表示，自己知道製作川普的圖片相當有趣，自己也曾這麼做過，「不過在大選期間最好還是暫停一下」。
《彭博社》指出，Midjourney可能採取的禁止方式取決於軟體版本，例如先前版本或許能製作一張川普被義大利麵全身覆蓋的圖片，但未來較新的版本將無法提供這種生成功能。霍爾茲表示，公司會「無聲無息地」禁止AI生成政治圖像，屆時用戶可能根本不會察覺。
美國總統大選在11月舉行，先前已經傳出多起靠AI技術產生的內容誤導或操控選舉結果之事，例如網路上曾流傳川普遭執法單位戴上手銬的影像，就是來自於Midjourney的繪圖，其餘還有川普在白宮與教宗方濟各（Pope Francis）會面、準備擁抱或親吻前COVID-19防疫官員佛奇醫生等圖，近期則傳出拜登的聲音被AI造假合成，呼籲民主黨選民「不要出門投票」。
該服務本身已有不少保障措施，用戶社群標準也明文規定禁止生成具缺德、有害、誤導成分的公眾人物或活動、或可能引起誤導的圖片，去年就曾因為一張「五角大廈遭轟炸」的假照片引發金融市場恐慌，導致美股短暫閃崩，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）也表示，對新興技術如深偽（Deepfake）的潛在威脅表達擔憂，尤其是對11月總統選舉明顯造成的影響。