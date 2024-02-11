又口出狂言！川普鼓勵俄羅斯攻擊「經費分擔不足」的北約成員國
美國前總統川普（Donald Trump）正積極角逐重返白宮，競選活動上更針對經濟、移民、國防與俄烏問題等議題發表看法，近期在南卡州康威（Conway）一場活動上，他「鼓勵」俄羅斯攻擊沒有履行財政義務的北約組織（NATO）成員國，此番發言成為長期質疑北約的川普至今發表過最極端的言論之一。
國際中心楊智傑／綜合報導
隨著俄羅斯入侵烏克蘭將滿兩年，美國國會正討論對烏克蘭的新一批援助方案，不過美國前總統川普一再表示，讓美國承諾保衛北約組織其他成員國並不公平。川普在10日一場位於南卡羅萊納州的競選活動上發表上述談話，他稱曾有一個北約大國的總統詢問川普，「如果某國因為沒付錢而遭俄羅斯攻擊，美國是否仍會保護該國？」，川普告訴台下參與者，當時他回答「不，我不會保護你。事實上，我會鼓勵他們（俄羅斯）做任何他們想做的事。你們必須付錢，必須支付你們的帳單。」
外界認為，川普此番發言亦即變相表明，若自己再度當選，將不會遵守北約核心的「集體防禦條款」，也就是「針對一個成員國的攻擊，等同針對所有成員國的攻擊」。《CNN》則指出，川普雖然多次威脅要美國退出北約，但他對北約資金運作方式的描述實際上也並不精準，報導提到北約成員國「國防開支須占GDP至少2%」這項目標只是指導方針，並不具約束力，大多數國家並未達標，但也不會因此出現「帳單」，成員國也不會出現北約共同預算的狀況。
對於川普的主張，白宮發言人貝茨（Andrew Bates）則回應批評，「（川普）鼓勵兇殘政權入侵我們最親密的盟友令人感到震驚」，同時也宣揚拜登為了加強全球聯盟所做的努力，「拜登總統不會呼籲戰爭和煽動瘋狂的混亂，而是繼續強化美國的領導地位。」