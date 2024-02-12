藝起走春去！高美館展演、手作、市集通通有

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春節戶外市集「森之市」則規劃在年初一到初四舉辦，匯聚職人手作、原創設計以及特色餐飲的風格攤商，希望眾人一同在年節氣氛中感受城市美好生活。
此外，年度藝術盛事《2024高雄獎》將於大年初一（2/10）開展，這個匯聚新銳藝術家的舞台將展出包含首獎得主胡家瑜、陳彥齊、謝其軒等多位新銳藝術家的力作。《江賢二2023個展》展現著藝術家江賢二對於自然風景與古典音樂的深愛；結合科技與藝術的《擴散耦》見證不同領域的相互交會，感受藝術的多元與創新。
《透景線：實境的疊隱與擴張》則透過自然與生態萬物的虛實視野，交織出參展藝術家對於所居土地的想像。同步亦有典藏常設展《南方作為衝撞之所》於高美館三樓、《感動龍》於前廳、《老鷹的眼淚－劉冠妏個展》於地下樓KSPACE展間展出。
高美館2024年邁入創館30週年，期待以跨領域的藝術形式呈現當代藝術的璀璨風采。新春期間，美術館自有品牌「高美書屋」選物店有購物滿額贈、美術館會員制「高美之友」則推出申辦會員加贈藝術好禮活動。
高美館表示，30週年紀念活動陸續展開，以「你的美好日常」為主軸，首波於元月推出視覺藝術家鄒駿昇特別為高美館繪製的春季版限量紀念票卡，現正於美術館售票中心好評倒數販售中。新春系列活動詳情請見高美館官網，更多30週年系列活動將陸續於高美館Facebook、Instagram公佈，敬請關注美術館社群與官網新訊。