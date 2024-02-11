香港2024年預計安裝2千台監視器 港警：不排除使用人臉識別技術
香港政府近年以「改善治安、防治犯罪」宣布要在各地加裝CCTV監視器（閉路監視器），香港警務處處長蕭澤頤週日（11）表示，今年港府預計會在香港安裝2千台監視器，3月開始會先安裝615部，其餘再分階段安裝在不同的犯罪黑點或人群聚集的地點，同時也提到未來不排除在監視系統加入人臉識別技術，強調科技能幫助執法等任務。
國際中心楊智傑／綜合報導
香港警務處處長蕭澤頤今（11日）表示，港府計畫今年內在香港安裝2000部閉路電視，首批最快下月安裝，且稱相信最終將不只安裝2000部監視器，也不排除會用人臉識別技術，「但市民無須憂慮，警方會根據法例依法辦事」。
被問及這些監視器的安裝位置時，蕭澤頤稱這2千部監視器預計放在不同地區的「罪惡黑點」，可能安裝在燈柱、政府建築物等地區，他聲稱監視系統的安裝是為了預防犯罪，包括「治安」與「國安」案件，相信它們能夠幫助打擊違法行為。
此外，蕭澤頤也表示，監視系統不排除設有自動人臉識別技術，並告訴市民「不需擔憂隱私問題」，並解釋政府會根據「現有法例」而做，警方也會向個資私隱專員公署進行諮詢，而未來絕對有可能需要更多監視器，以提升治安水平。
蕭澤頤舉例，英國早在90年代已經開始安裝、至今已運作大約730萬台，新加坡約有9萬台， 澳門現在則有大約1700台。他說，希望透過此舉提升治安水平，同時希望在人群控制方面能夠做得更好，強調不論設置了多少台監視器，警方都會根據法例依法辦事。