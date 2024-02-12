川普變相鼓勵俄「攻擊部分北約成員」！秘書長、盟友齊砲轟
美國前總統川普（Donald Trump）正積極備戰2024總統大選，打算重返白宮，競選期間，各種極具爭議性的「川氏言論」又重出江湖，近期他在南卡州康威（Conway）一場活動上，「鼓勵」俄羅斯攻擊沒有履行財政義務的北約組織（NATO）成員國，就引來北約秘書長及歐盟撻伐，紛紛指控他將美軍及盟友的安全置於險境。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
川普10日在一場位於南卡羅萊納州的競選活動上，聲稱曾有一個北約大國的總統問他，「如果某國因為沒付錢而遭俄羅斯攻擊，美國是否仍會保護該國？」，當時他的回答是：「不，我不會保護你。事實上，我會鼓勵他們（俄羅斯）做任何他們想做的事。你們必須付錢，必須支付你們的帳單。」不少輿論認為，川普此番發言是在變相表明，若自己再度當上美國總統，將不會遵守北約核心的「集體防禦條款」。
北約秘書長史騰柏格（Jens Stoltenberg）11日回應，任何指「北約盟友不會互相保護」的言論，都會損害整體安全，令美國和歐洲的士兵面臨更大風險，預計無論誰贏得今年11月的大選，美國仍會是北約強大堅定的盟友，並重申「對北約成員的任何攻擊，都將得到團結和強有力的回應。」
歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）則指控，75年來，跨大西洋聯盟一直支撐著美國、加拿大和歐洲的安全及繁榮，而川普有關北約安全和第5條團結條約的「魯莽言論」，只會有利於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。
德國外交部則在官方社群網站發文，寫上「我為人人，人人為我」（One for all, all for one）的北約理念，波蘭國防部長科西尼亞克卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）也強調，北約的座右銘是一項具體承諾，任何競選活動都不能成為玩弄聯盟安全的藉口。