美國防部長出現「緊急膀胱問題」再入院！拜登已獲通知
美國國防部當地時間11日證實，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）因為出現膀胱方面的緊急問題，已再次入院治療，有鑑於前次入院未即時通知有關部門而造成風波，這次美國總統拜登（Joe Biden）、國會、國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）、參謀長聯席會議主席布朗將軍（Charles Brown）都已接獲通知。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNN》等美媒報導，五角大廈新聞秘書萊德少將（Maj. Gen. Pat Ryder）透過聲明指出，美東時間週日下午2點20分左右，奧斯汀被保安人員送往沃爾特·里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center），後續將盡快提供奧斯汀病情的情況更新。
據萊德透露，目前奧斯汀仍保留履行職務的能力，但國防部副部長希克斯已準備好「在需要時承擔這些職責」，奧斯汀帶著履行職責所需的非機密和機密通訊系統前往醫院。
70歲的奧斯汀去年年底因前列腺癌接受治療，後因術後感染、併發症等問題，於元旦被送回醫院，甚至一度入住加護病房，但因沒有即時通知總統和其他同僚而飽受批評，已針對此事公開道歉，承認沒有妥善處理；而拜登雖也認同奧斯汀判斷失誤，但無意撤換防長人選。