新北蘆洲民宅暗藏玄機！夾娃娃機改裝變賭場 警破門查緝逮捕5人
本月4日，新北市蘆洲區三民路某民宅，疑似暗藏地下賭場，警方接獲情資後，立即組成專案小組蒐證，並向新北地院聲請搜索票獲准、前往查緝。警方於現場查獲賭場場主43歲的李姓男子、介紹人42歲的張姓男子，以及賭客50歲的許姓男子、19歲許姓男子、20歲楊姓男子等3人，並查扣賭博機台36台、點鈔機1台、現金34萬5400元、監視器等，全案依賭博罪及電子遊戲場業管理條例移送偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，蘆洲分局近期接獲情資，指三民路某民宅1樓出入複雜，立即組成專案小組蒐證，並向新北地院聲請搜索票獲准，於本月4日前往查緝，當場逮捕賭場內5人、以及現金34萬多元等。經調查發現，該賭場以改裝夾娃娃機進行賭博，以一次100元為賭注，依遊戲機台上所示之規則，可獲利5千至10萬不等之獎金。
而該賭場為躲避警方查緝，不但設有二道門禁管制，還透過監視器、社交軟體過濾進出人員，本月4日，警方見時機成熟，出動警力前往破門查緝，共逮捕賭場主嫌及賭客共5人，現場並查扣博機台36台、點鈔機1台、現金34萬5400元、監視器等證物。警方也呼籲，將持續落實清源專案及社區警政再出發，精進社區警政工作，掃蕩轄內賭場以維護社會善良風氣，遏止歪風。