初三北返族注意！中區中午恐塞車　南向地雷路段一次看

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針對各區路況，北區方面，蘇家婷說，今日05:00至12:00期間，封閉石碇、坪林南向入口，目前國道5號路況大致正常；但國道3號北向南深路段，在今日06:00發生輕微小客車事故，導致壅塞情況，目前事故已經排除、車流紓解中，其他路段路況均屬正常；中區和南區路況也都大致正常。
蘇家婷表示，今日的車流以「南向」車流為主，北區方面，預計從早上08:00過後開始有南向車流出現，且到16:00才會緩解，國道1號南向楊梅－新竹、國道3號南向土城－關西的車流則是集中在08:00至12:00，會有車多的情況。
中區路況預測方面，08:00至12:00期間，國道1號南向彰化系統－埔鹽系統、國道3號南向快官－霧峰系統、國道3號南向草屯－名間路段等，09:00到12:00期間會有車多的情況。
此外，蘇家婷指出，中區今日會陸續有北返車流出現，國道1號北向西螺－埔鹽系統、國道1號北向南屯－后里路段等，09:00到20:00、21:00左右，會有北返車流；國道3號北向草屯－中興路段、國道3號北向草屯－霧峰路段等，14:00過後會有一些北向車流出現，可能造成車多壅塞情況。
針對南區，蘇家婷表示，大約10:00至12:00左右，也會有少數北向車流出現，包括國道1號北向鼎金系統至高科路段、國道1號北向大灣至台南系統路段。
若民眾規劃於今日北返，蘇家婷建議，行經西部國道的用路人可以在09:00出發，國道5號用路人也是09:00前出發為佳；若是需要經過國道1號、國道3號長途行程者，可以改走台61線。
今日05:00至12:00期間，國道1號南向平鎮系統、埔鹽系統、西螺系統，以及國道5號南向石碇、坪林等實施匝道封閉；12:00至24:00期間，國道1號埔鹽系統、國道3號西濱等北向實施匝道封閉；12:00至21:00期間，國道1號虎尾、仁德北向，以及國道1號王田雙向實施匝道封閉。