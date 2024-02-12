影／超級盃中場秀超炸！亞瑟小子領銜演唱經典曲 夢回R&B黃金年代

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接著亞瑟小子換上直排輪，壓軸帶來與Ludacris和Lil Jon合作的神曲《Yeah!》，搭配亞瑟小子的舞蹈，將現場氣氛推向最高潮，最後在滿場球迷的歡呼聲中結束表演。
本屆中場秀特別嘉賓一直被嚴格保密，但中場秀表演現場，除了亞瑟小子之外，還有Alicia Keys、Ludacris、will.i.am、Jermaine Dupri和Lil Jon等現身，他們共同創作多首流行音樂史上的經典之作。
事實上，2011 年亞瑟小子已經參與過第45屆超級盃，不過當時是並非領銜主演，而擔任黑眼豆豆（The Black Eyed Peas）的特別來賓。談到登上超級盃中場秀表現，Usher直呼超級興奮：「能夠在超級盃表演是我一生的榮幸，我要為世界觀眾帶來一場全新體驗。」
亞瑟小子（Usher）是誰？
亞瑟小子（Usher），原名為Usher Raymond IV，出生於1978年10月14日，現年45歲。亞瑟小子是美國樂壇的一位著名R&B和流行音樂歌手兼演員，自1990年代末以來便嶄露頭角，特別是1997年發行的《My Way》專輯，奠定了他在音樂界的地位，首次登上告示牌熱門100單曲榜的榮耀。至今，Usher已經在全球售出近6500萬張專輯，並且榮獲8項葛萊美獎，這些成就印證了他在音樂界的卓越貢獻和不朽地位。
除了他在音樂上的成功，Usher還涉足商業領域，成為NBA球隊克里夫蘭騎士的股東之一，同時也創立了自己的唱片公司——US唱片公司，他在商業上展現了他的領導才能和遠見，使他成為當代音樂和文化的一個重要象徵。
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