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影／超級盃中場秀超炸！亞瑟小子領銜演唱經典曲 夢回R&B黃金年代

▲NFL第58屆超級盃中場秀超炸！亞瑟小子（Usher）領銜演唱經典歌曲，壓軸《Yeah!》更將氣氛推向最高潮。（圖／美聯社／達志影像）。（圖／美聯社／達志影像）
▲NFL第58屆超級盃中場秀超炸！亞瑟小子（Usher）領銜演唱經典歌曲，壓軸《Yeah!》更將氣氛推向最高潮。（圖／美聯社／達志影像）。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

2024年第58屆超級盃於今（12）日大年初三在「賭城」拉斯維加斯火熱開打，經過前兩節30分鐘的激戰，舊金山49人隊暫時以10：3領先衛冕軍堪薩斯酋長。緊接而來的是眾所矚目的中場秀，今年由R&B天王亞瑟小子(Usher)領銜表演，帶來無數經典金曲，為觀眾帶來了一場令人難忘的演出，再次證明美國最盛大體育和娛樂盛事的地位。

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在緊張刺激的上半場過後，亞瑟小子迅速吸引了所有觀眾的目光，他以其標誌性的舞蹈動作和令人振奮的歌聲，一開始亞瑟小子先帶來《Caught Up》，接著演唱《Love in this Club》、《My Boo》、《Confessions》、《U Got it Bad》眾多令人回味無窮的經典歌曲。

接著亞瑟小子換上直排輪，壓軸帶來與Ludacris和Lil Jon合作的神曲《Yeah!》，搭配亞瑟小子的舞蹈，將現場氣氛推向最高潮，最後在滿場球迷的歡呼聲中結束表演。

本屆中場秀特別嘉賓一直被嚴格保密，但中場秀表演現場，除了亞瑟小子之外，還有Alicia Keys、Ludacris、will.i.am、Jermaine Dupri和Lil Jon等現身，他們共同創作多首流行音樂史上的經典之作。

事實上，2011 年亞瑟小子已經參與過第45屆超級盃，不過當時是並非領銜主演，而擔任黑眼豆豆（The Black Eyed Peas）的特別來賓。談到登上超級盃中場秀表現，Usher直呼超級興奮：「能夠在超級盃表演是我一生的榮幸，我要為世界觀眾帶來一場全新體驗。」

▲超級盃中場秀亞瑟小子（Usher）與Alicia Keys一起演唱《My Boo》。（圖／美聯社／達志影像）
▲超級盃中場秀亞瑟小子（Usher）與Alicia Keys一起演唱《My Boo》。（圖／美聯社／達志影像）
亞瑟小子（Usher）是誰？

亞瑟小子（Usher），原名為Usher Raymond IV，出生於1978年10月14日，現年45歲。亞瑟小子是美國樂壇的一位著名R&B和流行音樂歌手兼演員，自1990年代末以來便嶄露頭角，特別是1997年發行的《My Way》專輯，奠定了他在音樂界的地位，首次登上告示牌熱門100單曲榜的榮耀。至今，Usher已經在全球售出近6500萬張專輯，並且榮獲8項葛萊美獎，這些成就印證了他在音樂界的卓越貢獻和不朽地位。

除了他在音樂上的成功，Usher還涉足商業領域，成為NBA球隊克里夫蘭騎士的股東之一，同時也創立了自己的唱片公司——US唱片公司，他在商業上展現了他的領導才能和遠見，使他成為當代音樂和文化的一個重要象徵。

▲亞瑟小子（Usher）是美國樂壇的一位著名R&B和流行音樂歌手兼演員，自1990年代末以來便嶄露頭角，至今已經在全球售出近6500萬張專輯，並且榮獲8項葛萊美獎奠定在美國樂壇的地位。（圖／美聯社／達志影像）
▲亞瑟小子（Usher）是美國樂壇的一位著名R&B和流行音樂歌手兼演員，自1990年代末以來便嶄露頭角，至今已經在全球售出近6500萬張專輯，並且榮獲8項葛萊美獎奠定在美國樂壇的地位。（圖／美聯社／達志影像）
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