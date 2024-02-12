初三好天氣「觀光區出遊車潮湧現」　省道12地雷路段出爐

走春吃飯這招必學！噎到先做「哈姆立克」　急診醫揭正確搶救動作

▲跨年走春行程中，吃吃喝喝必不可少，但小心暗藏致命危機。（圖／記者葉政勳攝，2024.02.11）
▲跨年走春行程中，吃吃喝喝必不可少，但小心暗藏致命危機。（圖／記者葉政勳攝，2024.02.11）

記者林志怡／台北報導

農曆初三最適合與家人一起外出走春，過程中吃吃喝喝鐵定不能少，但小心吃出人命，萬一小孩或老人家噎到，可別在一旁手忙腳亂、不知道怎麼救人。開業醫師高偉峰指出，若遇到旁人噎到，第一時間要做的就是「哈姆立克」急救法，雙手抱拳、從背後環抱噎到者後向上抬起施力，透過對腹部加壓，藉此讓卡在氣管中的異物排出。

我是廣告 請繼續往下閱讀
過年最不能少的就是吃，但高雄有位中年男性在吃花枝丸時，因為不明原因、不小心噎到，身邊的親友也不知道怎麼急救，雖緊急送醫，但該位男子卻仍不幸身故，實際死因仍有待警方釐清。

吃東西噎到是許多人都有過的經驗，但高偉峰提醒，如果沒有採取正確的急救措施，食物或異物卡住氣管，還是有可能送命。

高偉峰指出，異物進入氣管大致可以分為兩種情況，一種是一般人吃東西「嗆到」、有東西卡住氣管，但「仍然能自行咳嗽」，這時候氣管還沒有被完全堵塞著，先不用採取特別措施，只要鼓勵嗆到的人繼續咳嗽、嘗試排出異物即可。

但若異物完全卡住氣管，高偉峰說，這時候患者不只無法自行咳嗽、連呼吸都沒有辦法，旁人可以採取「哈姆立克」急救法搶救，施救者的手臂從患者的腰部的兩側繞過，左手握拳、右手附於其上，呈現抱拳的方式，置於肚臍到胸骨中間，接著往後、往上同時施力抬起。

高偉峰解釋，這樣的動作可以增加患者腹腔的壓力，促使橫隔膜向上、把壓力轉移到胸腔，並藉此把卡在呼吸道的異物排出，但若患者是較為肥胖、或屬於孕婦等不便於腹部加壓的情況，則建議直接以類似心肺復甦術（CPR）的方式對胸腔加壓。

此外，針對1歲以下的嬰幼兒或是小於6歲的孩童，也可以是情況採用拍背的方法。高偉峰也提到，有些家長會嘗試用手指催吐、讓孩子排出異物，雖無不可，但還是建議先採取哈姆立克急救法，等從口腔看得到異物後、再採取用手移除的作法，避免進一步傷到氣管。

高偉峰也提醒，嗆到之後還是建議到醫院檢查，確認有無異物殘留，且也須注意患者嗆到的原因，是單純不小心，又或是有其他如癲癇、心律不整、心臟病等異常發作，才導致進食時噎到。

更多「龍年走春攻略」相關新聞。

藝起走春去！高美館展演、手作、市集通通有

三上悠亞來台灣走春！觀光客「1行為」真的犯法了　可重罰50萬

初二陳其邁持續參香走春　透露黃色小鴨這天相會

龍年走春到科工館　五大精采特展驚喜連連

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞