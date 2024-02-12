走春吃飯這招必學！噎到先做「哈姆立克」　急診醫揭正確搶救動作

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吃東西噎到是許多人都有過的經驗，但高偉峰提醒，如果沒有採取正確的急救措施，食物或異物卡住氣管，還是有可能送命。
高偉峰指出，異物進入氣管大致可以分為兩種情況，一種是一般人吃東西「嗆到」、有東西卡住氣管，但「仍然能自行咳嗽」，這時候氣管還沒有被完全堵塞著，先不用採取特別措施，只要鼓勵嗆到的人繼續咳嗽、嘗試排出異物即可。
但若異物完全卡住氣管，高偉峰說，這時候患者不只無法自行咳嗽、連呼吸都沒有辦法，旁人可以採取「哈姆立克」急救法搶救，施救者的手臂從患者的腰部的兩側繞過，左手握拳、右手附於其上，呈現抱拳的方式，置於肚臍到胸骨中間，接著往後、往上同時施力抬起。
高偉峰解釋，這樣的動作可以增加患者腹腔的壓力，促使橫隔膜向上、把壓力轉移到胸腔，並藉此把卡在呼吸道的異物排出，但若患者是較為肥胖、或屬於孕婦等不便於腹部加壓的情況，則建議直接以類似心肺復甦術（CPR）的方式對胸腔加壓。
此外，針對1歲以下的嬰幼兒或是小於6歲的孩童，也可以是情況採用拍背的方法。高偉峰也提到，有些家長會嘗試用手指催吐、讓孩子排出異物，雖無不可，但還是建議先採取哈姆立克急救法，等從口腔看得到異物後、再採取用手移除的作法，避免進一步傷到氣管。
高偉峰也提醒，嗆到之後還是建議到醫院檢查，確認有無異物殘留，且也須注意患者嗆到的原因，是單純不小心，又或是有其他如癲癇、心律不整、心臟病等異常發作，才導致進食時噎到。
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