恐面臨死刑！外國男在泰國搭機亂開機艙門 影響2200名乘客行程
一名加拿大國籍男子7日在泰國搭機時，竟突然亂開機艙門並啟動逃生滑梯，造成現場大亂。機場警方介入後將男子緊急逮捕，而該名男子最重恐被判死刑。
國際中心賴正琳／綜合報導
《CNN》報導，本月7日晚間一架從清邁飛往曼谷的航班上，一名加拿大國籍男子擅自啟動機艙門，空中交通管制塔台於晚間10點05分接獲通知，泰國航空TG121航班原定飛往曼谷素萬那普國際機場，當時該航班正在跑道上排隊等待起飛，沒想到該架隸屬泰航的空中巴士A320逃生滑梯被打開，因此無法立即移動，其他航班受此影響，暫時無法起飛和降落。
收到警報後，機場的技術人員立刻前往現場拆除逃生滑梯，然後將飛機拖回15號停機坪。這起事件共影響13個航班，其中8個航班被迫在空中盤旋，直到被獲准降落，共有2295名乘客因此行程遭到延誤。受到延誤的TG121航班，最終則在午夜後起飛前往曼谷。
據悉，警方在現場逮捕40歲的加拿大籍嫌犯Wong Sai Heung。若罪名成立，可處20年監禁、60萬至80萬泰銖的罰款（約新台幣52萬至70萬元），甚至最重還恐面臨死刑。警方表示目前無法知悉他亂開機艙門的動機，他被逮後至今仍無法進行正常溝通，預計將他送往醫院進行精神評估。