超級盃／衛冕軍遭嚴防！泰勒絲男友還動怒 半場49人10:3領先酋長
第58屆NFL美式足球聯盟「超級盃」於今（12）日大年初三在拉斯維加斯火熱開戰，由舊金山49人隊挑戰衛冕軍堪薩斯酋長，兩隊打出一場「防守大戰」，上半場49人隊控制了大部分比賽時間，憑藉Christian McCaffrey達陣和一記破紀錄長射，半場49人以10：3領先酋長。
記者路皓惟/綜合報導
第一節雙方前四波攻擊都無功而返，其中49人第一波進攻就出現掉球失誤，但索性沒有釀成失分。進入第二節，49人第一波攻勢就有斬獲，Jake Moody命中55碼長距離射門，締造超級盃歷史最長射門紀錄，也打破這場防守大戰的僵局，49人取得3：0領先。
接著第二節剩下4分32秒時，49人四分衛Brock Purdy向後傳球給到外接手Jauan Jennings，後者傳球找到Christian McCaffrey完成21碼達陣，擴大至10分領先。隨後酋長發起反攻，但還在被擋在達陣區之外，最後靠著射門破蛋，半場打完49人以10：3領先酋長。
49人四分衛Brock Purdy上半場15傳10中，傳出123碼，跑衛McCaffrey 5次接球目標都成功，攻下47碼並有一次達陣，外加9次帶球跑陣獲得33碼。
酋長當家四分衛Mahomes上半場11傳13中，傳出123碼，泰勒絲（Taylor Swift）男友、明星近端鋒Travis Kelce僅完成1次1碼的接球。此外，他還與總教練Andy Reid在場邊發生小爭吵。
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