MLB／遊騎兵冠軍左投Montgomery預計近日簽約！紅襪是潛在競爭者

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但對於紅襪能否拿下Jordan Montgomery，美媒則分析，「紅襪若要簽下Jordan Montgomery，勢必要交易終結者Kenley Jansen清出薪資空間，紅襪在休賽季一直有與Montgomery保持聯絡，且紅襪還具有一項優勢，Montgomery的妻子在休賽季於波士頓完成住院治療，且這個休賽季Montgomery都待在波士頓的大學進修，紅襪有一定的優勢能簽下Montgomery。」
Jordan Montgomery本季共出賽32場均為先發登板，繳出10勝、11敗、送出166次三振，防禦率3.20、WAR為2.1，可說是本季遊騎兵相當依賴的先發投手，更在季後賽先發登板6場，交出3勝1敗、防禦率2.90的成績，根據《MLB TRADE RUMORS》預測，Jordan Montgomery是今年自由市場第6大球星，預期能獲得一份總額1億5000萬美元的大約
值得一提，儘管休賽季簽約消息緩慢，且春訓即將到來，Scott Boras仍向外界表明，「我願意為我的客戶堅持等待下去，並不會以不對等的價碼去推銷我的選手。」
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