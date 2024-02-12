NBA／Curry準絕殺三分！狂砍30分　勇士113:112戰勝太陽豪取4連勝

MLB／遊騎兵冠軍左投Montgomery預計近日簽約！紅襪是潛在競爭者

▲遊騎兵冠軍成員Jordan Montgomery投身自由市場，目前還沒找到工作，預計近日會完成簽約。（圖／美聯社／達志影像）
▲遊騎兵冠軍成員Jordan Montgomery投身自由市場，目前還沒找到工作，預計近日會完成簽約。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

大聯盟(MLB)各隊投捕日皆在近日陸續展開，但去年效力衛冕軍的德州遊騎兵左投Jordan Montgomery，至今仍還在自由市場尋求合約，其中MLB記者Mark Feinsand就透露，「預計Jordan Montgomery將是經紀人Scott Boras下一位簽約的客戶」，目前傳出除了前東家遊騎兵有興趣延攬，波士頓紅襪則是潛在競爭者。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據Mark Feinsand在《MLB Network Radio》透露，「Jordan Montgomery在自由市場上待的時間，比預期的還久，但目前在市場上並沒有球隊是追求Jordan Montgomery的領先者，但確定的是，遊騎兵與紅襪都在爭奪Jordan Montgomery。」

但對於紅襪能否拿下Jordan Montgomery，美媒則分析，「紅襪若要簽下Jordan Montgomery，勢必要交易終結者Kenley Jansen清出薪資空間，紅襪在休賽季一直有與Montgomery保持聯絡，且紅襪還具有一項優勢，Montgomery的妻子在休賽季於波士頓完成住院治療，且這個休賽季Montgomery都待在波士頓的大學進修，紅襪有一定的優勢能簽下Montgomery。」

Jordan Montgomery本季共出賽32場均為先發登板，繳出10勝、11敗、送出166次三振，防禦率3.20、WAR為2.1，可說是本季遊騎兵相當依賴的先發投手，更在季後賽先發登板6場，交出3勝1敗、防禦率2.90的成績，根據《MLB TRADE RUMORS》預測，Jordan Montgomery是今年自由市場第6大球星，預期能獲得一份總額1億5000萬美元的大約

值得一提，儘管休賽季簽約消息緩慢，且春訓即將到來，Scott Boras仍向外界表明，「我願意為我的客戶堅持等待下去，並不會以不對等的價碼去推銷我的選手。」

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

MLB／大谷翔平根本是「異次元」選手！隊友也嚇到　又強又夠努力

MLB／山本由伸178公分偏矮！教頭讚下一個Lincecum　球威震懾捕手

MLB／大谷翔平超壯！手臂炸裂、T恤快被撐破　網驚：根本快打旋風

MLB／大谷翔平手肘開刀恐影響打擊　傳奇球星也擔憂：真能趕上嗎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞