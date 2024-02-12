避談新北市長屬意誰接班 侯友宜：讓新北成長才是我的目標
民眾黨立委黃國昌春節積極在新北走動，備戰2026年新北市長，新北市長侯友宜說，歡迎任何人來新北拜拜、觀光，到好風景的地方散心、運動；藍營接班新北市長呼聲較高的是國民黨立委洪孟楷、台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，侯友宜說，努力做事，讓新北成長才是他的目標。
記者余祥／台北報導
侯友宜今日走訪五穀先帝廟，媒體詢問過年期間都有沒有特別去哪裡玩？侯友宜說，自己從小年夜開始每天都有行程，沒有休息，但有抽空陪家人吃吃飯，不過，小孩在過年期間有的要上班，大家在各自崗位上努力，他認為，只要心在一起，就是很溫暖。
至於新北市長接班人選，侯友宜說，新北還有很多大小建設要全力衝刺，他帶領團隊還會繼續改變，讓城市更進步，是他現在努力的目標，他不忘初衷，讓新北不斷超越自己。
台南南鯤鯓代天府大年初一抽出國運籤，廟方解釋是「中上籤」，但引起許多網友疑慮，因為詩文看起來不妙。而籤詩粉專《興趣使然的解籤師》則直言，這張籤非常糟，兇險到他「心裡揪了一下」。
侯友宜說，這段時間很多籤詩出來，人生只有一念之間，應該正向看待每件事情，籤文如何，命運還是要靠自己打拼，台灣最重要的就是同心齊力面對挑戰。