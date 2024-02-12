蔡壁如稱回黨中央會很慘　柯文哲誇她是頭號戰將：回來大家都怕她

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媒體詢問，蔡壁如去當台中市市政顧問是否已經成為台中市長盧秀燕的人？柯文哲回答說，蔡壁如希望在台中發展，總要有個位置比較方便，那位置還不錯，自由度比較高。至於黨是否安排職位？柯文哲說，等過年後會再討論，會找蔡壁如來討論，他也會找個時間去拜訪盧秀燕。
針對蔡壁如在直播時講到柯文哲若持續用自己身邊的人，民眾黨會泡沫化，柯文哲表示，蔡壁如很憂心，但是發展上，台灣不是一個均質化的社會，總是有地方都市化、有地方是鄉村。民眾黨一開始的選戰策略一定是先目標在城市，「為什麼？因為那種傳統地區要建立人際關係太花時間、太花錢，在有限的時間內當然只好走以都市為目標的選戰方法。」
柯文哲進一步說，這有時候是不得已的，所以蔡壁如講的那種接地氣、建立人脈都知道，只是說當時內部評估時間上來不及，所以還是用都市型的選戰方式。有時候要遷就當時的資源與時間限制，沒辦法。
現場媒體追問，但蔡壁如似乎指的是人的問題，沒想到柯文哲立即反嗆「你們記者每天在挑撥離間，這實在是很麻煩！」針對蔡壁如說，整個民眾黨只有她敢說實話，柯文哲則不以為然的說「不會啦，我們那個小朋友（指黨公職）都敢當面嗆我了，哪有什麼問題？」