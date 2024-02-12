躲避經濟危機、多嘴親戚！BBC：大批中國年輕人迎艱苦新年

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過去在私人補習班任教的宇文，日子原本過的相當正常，但2021年7月，中國政府以減輕學生負擔為由，禁止私人營利補習，敲響了補教業喪鐘，宇文被迫轉行，並在2023年1月進入一家大型科技公司，負責制定海外平台的直播規則，但這種情況只持續了5個月，他就因為北京對大型科企的監管打壓而再度失業。過去半年，他發送了超過1000封履歷，儘管已經降低了理想薪資，但還是找不到工作：「一開始我感覺很平靜，但後來我變得越來越焦慮，我沒想到會這麼困難」。
28歲、在廣東省深圳市當健身教練的慶豐（Qingfeng，化名），決定對父母撒謊，告訴他們買不到回家的車票。和宇文不同，慶豐手邊有健身房的一份工作，但他仍覺無顏面對家人，因為他在去年幾乎失去了所有積蓄：「你可以說我在股市上失敗了。誰不想回家過年呢？可我就是覺得不好意思。」雖然看似捧著飯碗，但由於景氣低迷，慶豐不確定他能否在這間新開業的健身房建立客戶群，畢竟最近有許多大型健身房，都因為債務而陸續倒閉。
報導提到，阻礙一些中國年輕人回家過年的不僅是經濟因素，還有每況愈下的結婚率及生育率。35歲的專案經理小巴（Xiaoba，化名）透露，自己一直在全國各地到處工作，每當她去到一個城市，母親都會突然找到一個男人要她去相親，讓她直呼離譜。為了避免不必要的困擾，這個春節她決定和愛貓一起窩在深圳租來的公寓裡，觀看春晚等特別節目。
儘管宇文嘗試樂觀看待未來，希望「下一個農曆新年會更好」，但也坦言有很多事情是自己無法控制的：「我對2024年的經濟不太樂觀。」