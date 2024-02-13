春遊造訪梨山　小黃公車及梨山幸福巴士服務不打烊

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交通局長葉昭甫表示，台中市小黃公車目前已有25條路線，行經山、海、屯區，服務原縣區21行政區、153里，每年不定期滾動檢討在地鄉親的運輸服務需求，讓路線、站點及班次更能貼近需要。今年更新增3條路線，包含黃23路中庄龜壳線、黃24路麗水田中線、黃25路九德溪尾線，補足大甲區、大安區、龍井區及烏日區公共運輸量能不足的地區，日前已上路服務，年節期間持續提供民眾辦理年貨、外出拜年、返鄉團圓等運輸服務，並享有全程免費。
葉昭甫指出，小黃公車是運用計程車替代公車，接送公車難以進入行駛、設站點的偏鄉服務民眾，因應計程車的座位數較少，建議民眾搭乘前一日可電話預約便利業者調度車輛，預約一定有座位，也能避免座位滿座時上不了車的問題，享受更安心、便捷、精緻的小黃公車搭乘服務。
葉昭甫進一步表示「除了小黃公車，梨山幸福巴士也全年無休，梨山幸福巴士(梨山1路)，春節期間持續同步正常營運，滿足當地居民基本交通需求，梨山1路主要服務和平區梨山里及平等里範圍內的四大部落，定班定線從梨山發車繞行新佳陽、梨山、松茂、環山等四大部落，另有彈性路線提供民眾預約搭乘，預約乘車可透過手機下載安裝「梨山幸福巴士」APP，或是撥打預約專線04-25981266，持電子票證刷卡不收費。
此外，幸福巴士在地營運單位梨山社區發展協會與在地旅宿業者合作，擴大服務提供觀光遊客接駁服務，春節期間造訪梨山可透過飯店業者或營運單位預約幸福巴士付費包車遊玩梨山各大景點。