台灣旅行團200人過年被丟包越南富國島！年代旅遊：緊急處理中
農曆春節不少民眾選擇出國旅遊享受假期，今（12）日傳出一台灣旅行團客約200人，過年慘遭丟包越南富國島，當地接待旅行社WInnER控訴年代旅遊信用破產，積欠未付清款項；《NOWnews今日新聞》致電年代旅遊，業者間接證實並表示「目前正緊急安排第二方案，找其他地接讓旅行團能將行程往下走」，語音剛落緊接著說「有客人打來，我先處理」便失去聯繫。品保協會公關主委李奇嶽建議旅客若於當地繳交費用，需掌握收據或支付證明，以便回國調解能做相關請領。
記者蕭涵云/綜合報導
一名林姓醫師過年帶家人小孩跟團，出國到越南富國島遊玩，沒想到於臉書社群發聲認為遇到詐騙，指出行程第二天就收到當地旅行社WInnER控訴年代旅遊信用破產，積欠未付清款項；團員被要求若要走完行程，每人需額外刷卡720美元（約新台幣2.26萬元）、回台再索賠，擔心有可能會滯留富國島。旅客還稱年代旅遊負責人原承諾有安排好接應的導遊與巴士也跳票。
對此，《NOWnews今日新聞》記者致電年代旅遊，林姓業者表示「目前正緊急安排第二方案，找其他地接讓旅行團能將行程往下走」，間接證實確有此事，不料，語音剛落便緊接著說「有客人打來，我先處理」失去聯繫。
年代旅遊自稱島嶼專家，目前在官網上還正在販售2月20日出發的2月限定促銷團，強調全程入住南、北島五星級酒店，嚴選吃好住好，品質有保障。如今，正在當地旅遊的團員卻稱沒車沒導遊，要額外自付費用才能走完行程。
當地旅行社WInnER控訴年代旅遊，「出團前僅支付不足十分之一團款；惡意從1月起積欠未付清款項」，聲稱「經確認年代旅遊仍積欠航空公司費用，旅客未必可如期春節期間搭乘回程返回台灣」。年代旅遊則強調此為突發狀況，已緊急處理中。
中華民國旅行業品質保障協會主委李奇嶽，透露已得知有台灣旅客在春節期間，到越南富國島旅行，傳出台灣旅行社與當地接待旅行社有商業糾紛，致旅客於當地再繳交第二次團費，一個人繳了720美元。
他建議如果有旅客遇到此情況，「在當地繳交的費用，要與當地接待旅行社索取收據，或在當地以信用卡支付，留下相關的支付證明與當地旅行社開立的收款相關證明，回台灣後可向中華民國旅行業品質保障協會，提出相關旅遊糾紛協助的調解」。若國人旅遊權益受損，回台後與該旅行社調解，有需要動用到旅行社履約保險，品保協會也會協助旅客做相關請領。