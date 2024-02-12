影／山本由伸第2次牛棚日！大谷翔平現身關注 在旁觀看頻頻點頭
洛杉磯道奇（MLB）投捕訓練日已正式開訓，其中休賽季以12年3.25億美元加盟道奇的「日本最強投」山本由伸，也在今（12）日進入牛棚練投，不僅引來隊友與總管Brandon Gomes、主帥Dave Roberts關注，「二刀流」隊友大谷翔平也在旁觀看，更不時點頭讚賞。
記者張志宇/綜合報導
今（12）日是山本由伸投捕訓練營開訓後第二度進到牛棚，山本由伸在首次牛棚時，當時道奇棒球事務總裁Andrew Friedman、投手Walker Buehler與大谷翔平都在一旁觀看，其中游擊新星Gavin Lux更是站在打擊區擔任打者，並在山本由伸練投完後直呼，「很難掌握他的球種，山本一定能夠在大聯盟繳出亮眼成績單。」
在山本由伸練投完後，主帥Dave Roberts則受訪表示，「他所投的每一球都具有進攻性，這說明了他的投球實力與控球，且在與山本交談完後，他跟我說『自己牛棚狀態還不錯』。」
大聯盟官網也分析山本由伸首個大聯盟球季該面對的課題，「他能否適應5人先發輪值，以及大聯盟打者的擊球習性，因為只要大聯盟球隊熟悉他，就會開始制定攻擊他的策略，這對山本而言都是考驗。」
值得一提，山本由伸也透過翻譯表示，「自己並沒有過休息天數較短的先發輪值經驗，但我自己有在做準備，做出調整，我會根據需要做出調整，會盡一切準備。」
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