天氣預報／初三1縣市低溫3.3度！降雨熱區曝光　下波變天時間出爐

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📍橙色燈號（非常寒冷）：新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率。
📍黃色燈號（寒冷）：新北市、桃園市、新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。
🟡今天天氣
「天氣風險 WeatherRisk」今日在臉書發文指出，昨日深夜至今日清晨仍受乾冷空氣影響，除了東半部地區雲量稍多，其他地區天氣相當晴朗，且風力逐漸減弱。受到輻射冷卻作用影響，今日清晨出現明顯低溫，部分縣市低溫甚至比昨日來得更低，新竹縣平地最低溫就落於峨嵋只有3.3度，雲林崙背、台南佳里則出現6.6度，感受上非常寒冷。
而今日東半部至恆春半島有零星降雨機會，西半部及北部地區天氣仍較晴朗，上午能感覺到明顯回溫，普遍回升至20度以上。但入夜後還是要注意輻射冷卻，降溫幅度仍大，深夜到隔日清晨西半部低溫可降至10度左右，局部近山區則有10度以下低溫機會，日夜溫差相當大。
🟡明天天氣
明日迎來初四，北部風力較今日減弱，各地天氣仍舊晴朗，白天高溫較今日再回升1至2度，不過晚間至初五清晨仍有輻射冷卻作用，西半部局部空曠地區、近山區仍有10度左右低溫機會。
天氣逐漸回暖，收假前低溫約逐日回升1至2度，但大多都是日夜溫差相當大的天氣型態，「天氣風險 WeatherRisk」提醒民眾外出務必要應對溫度調整穿著，以免著涼或太熱。
🟡未來天氣
「天氣風險 WeatherRisk」指出，下波天氣變化時間點為週五（16日），受到東北季風短暫增強影響，北部、東北部地區天氣轉陰，有局部降雨，氣溫約降至16至18度，感受上稍涼，其他地區天氣則無明顯變化。
不過，在週六補班日東北季風減弱，各地溫度再回升，週日到下週二白天受到東南到偏南風帶來的暖濕空氣影響，全台氣溫普遍明顯回暖，中南部高溫可達30度或以上，北部也可回升至26至28度，但日夜溫差仍接近8至10度，提醒民眾還是要留意溫度變化。
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