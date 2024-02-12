陳佩琪曝「若柯侯配已大贏」！柯文哲急喊：只代表某一位國民發言
民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪日前在臉書發文說，自己曾私下問柯文哲，「若柯侯配？」柯文哲大笑說現在已經大贏了。對此，柯文哲今（12）日趕緊回應說，「先聲明陳佩琪的發言只代表我們某一位國民的發言」。
記者呂炯昌／新北報導
陳佩琪9日在臉書發文，針對選後檢討，陳佩琪表示，事後她們曾好好坐下來聊過，柯文哲說他退選， 柯粉全跑掉，不是不投， 不然就是去投民進黨， 藍綠對決，國民黨也不會贏 ，「若侯柯配，我曾私下問他會贏嗎， 他說柯粉流會流失許多許多，他要很努力很努力說服柯粉才會有機會贏，的確也是如此，若侯柯配，我這個大柯粉不至於去投綠的，但也會像2020年一樣投廢票了事」。
陳佩琪又問，「若柯侯配呢， 他大笑說現在已經大贏了， 嗯！我相信他的人生已經徹底檢討了， 代表下次選舉翻向新的一頁了…」
柯文哲在民眾黨立委黃國昌、新北市議員陳世軒陪同下，今日上午到板橋慈惠宮參拜，並發送發財金，媒體詢問陳佩琪在臉書表示，柯文哲曾對她說，當初若是「柯侯配」早就大贏？柯文哲趕緊說，「先聲明，陳佩琪的發言只代表某一位國民的發言，這樣想就好了。」
柯文哲小年夜（8日）在臉書發文，他回顧過去1年自省是否做出錯誤決定，寫下「400字反省文」，盼龍年繼續努力，「願龍抬頭，人民豐收。」媒體詢問能說反省了什麼？柯文哲說，他每天都在反省，應該反省的東西太多。