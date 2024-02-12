今年唯一漫威電影《死侍與金鋼狼》預告正式亮相 死侍嗆當救世主
萬眾期待的好萊塢大片《死侍3》終於正式公布片名為《死侍與金鋼狼》（暫譯）（DEADPOOL & WOLVERINE），將於7月24日（三）暑期強檔強勢登上大銀幕。今日，萬眾矚目的首支預告片正式亮相，本片象徵《死侍》系列正式加入漫威宇宙，向影迷們預告「X戰警」將回歸漫威懷抱。「死侍」與「金鋼狼」再續睽違15年兄弟情，「死侍」一如繼往地惡搞，在大螢幕上嘴砲漫威救世主非他莫屬，勢在改寫漫威電影宇宙！
記者張一笙／綜合報導
睽違六年，令影迷引頸期盼的《死侍與金鋼狼》，在稍早超級盃（Super Bowl）廣告中正式亮相，同時也是漫威影業今年唯一一部的大銀幕作品。在預告中，前兩集深受觀眾們喜愛的角色陸陸續續回歸，除了「X戰警」鋼人、青少女彈頭和雪緒，就連在《死侍2》中已領便當的「X特攻隊」彼得等人也驚喜「起死回生」，一同為帶著超俗假髮的「死侍」慶生，未料時間變異管理局的探員忽然現身將他帶走，並說這是他成為「英雄中的英雄」的難得契機。
本集也延續前作中跳脫電影「第四面牆」的嘲諷惡搞元素，製片凱文費吉也證實本片將是漫威電影宇宙首部R級電影，為的就是讓獨鍾《死侍》的忠實鐵粉享受最原汁原味的「賤嘴傭兵」，「死侍」也在預告中嗆聲：「我就是漫威電影宇宙救世主！」打臉所有超級英雄，更勢在改寫漫威電影宇宙！
最令人期待的，就是昔日「死侍」萊恩雷諾斯和「金鋼狼」休傑克曼兩大巨星再度同台，預告結尾出現的狼叔身影吊足粉絲胃口，繼《X戰警：金鋼狼》睽違15年後再度並肩作戰，卻風水輪流賓主位置對調，「死侍」也不可同日而語，從寡言硬漢變成賤嘴傭兵！
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