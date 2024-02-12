劉謙春晚魔術失誤被爆「含淚離去」！親自轉發影片16字再發聲
台灣知名魔術師劉謙9日除夕夜，第5次登上中國央視春晚聯歡晚會演出，劉謙身旁的主持人尼格買提卻意外突槌，導致他的表演穿幫，被爆出他含淚離開。對此，劉謙事隔一天二度在微博談論此事，表示「再接再厲！」
記者薛羽彤／綜合報導
劉謙的魔術凸槌，主持人之一任魯豫透露劉謙含淚離開春晚，他自嘲「估計以後再也參加不了春晚了！」劉謙10日轉發該表演片段，寫道：「沒成功的人，重播視頻（影片）在這兒，再接再厲！」並沒為此耿耿於懷，網友們也笑說：「見證奇蹟的時刻就是，小尼沒對上」，創下當晚讓人印象深刻的笑點。
還原當晚表演現場，劉謙表演的魔術，要求觀眾把手裡的4張牌撕成兩半變成8張牌，先藏起半張牌，再經由各種洗牌方式，將剩下的撲克牌順序打亂，經過不斷抽牌，最後剩下的那張牌會跟藏起來的半張牌吻合。
全場觀眾成功配合劉謙完成魔術，唯獨他身邊的主持人尼格買提，看著手上的牌表情訝異地不敢置信，面對劉謙要求大家翻牌時，遲遲不敢面對鏡頭，慌亂模樣全都被拍進去。事後，尼格買提表示當晚一拿出牌就發現錯了，只能趕緊尷尬地試圖躲開鏡頭，並發文向劉謙道歉。
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