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搶救青年選票主動出擊！鍾佳濱將設直播間陪青年一同參與政治

▲民進黨立委鍾佳濱（左）、郭國文與張宏陸共組「國會大叔團」，希望能與年輕人溝通、學習。（圖／記者陳明中攝，2024.02.01）
▲民進黨立委鍾佳濱（左）、郭國文與張宏陸共組「國會大叔團」，希望能與年輕人溝通、學習。（圖／記者陳明中攝，2024.02.01）

記者陳佩君／台北報導

2024大選落幕，青年選票流失情況，被民進黨視為重要檢討項目之一，民進黨主席暨總統當選人賴清德更下令，要持續強化青年與網路社群溝通。鍾佳濱受訪時除了分享過去與現在傳播載體差異與轉換外，也提到未來將因應時代潮流、多面向與青年互動，目前辦公室也著手規劃直播間，要主動出擊、尋找年輕受眾。

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賴清德成功打破8年執政魔咒，延續民進黨的執政權，但與2020年總統蔡英文得票率5成7的選票相比，卻減少250多萬票，民進黨過去向來占優勢的年輕選票流失，被視為關鍵之一。

賴清德年前在中常會中宣示，將在農曆年後啟動黨務革新計劃，預計以「三大核心」為目標，驅動民進黨的黨務改革。其中，隨著社群與新媒體時代來臨，他下令要讓「宣傳溝通平台再升級」，黨部未來將與府、院、黨團更緊密聯繫與合作，透過讓黨部官方社群平台的紛絲擴增計畫、新媒體工具再升級，以黨部為驅動引擎，讓未來執政團隊與社會溝通、尤其是與新世代的對話，更全面、更進化、更具社群親近化。

為此，民進黨中央黨部特別點名幾名立委，要求立委未來要強化與年輕人互動，其中，被點名的鍾佳濱回想過去與現在傳播載體轉換與差異時說，他是誕生在電視時代的人，在過去討論政治議題是透過報紙、雜誌、廣播等傳統媒體，例如識字的民眾能閱讀雜誌、不識字的民眾可以聽廣播，到電視普及後的政論節目。

鍾佳濱提到，這幾次大選他注意到不同世代的新媒體誕生，如新一代網路原住民，隨著觸控式手機普及慢慢改變閱聽習慣，尤其是以社群媒體出發的自媒體平台，如雨後春筍一般快速增加，這些受眾多以影音資訊溝通、互動，導致政治議題的討論在不同平台逐漸形成各自的同溫層，卻缺乏多元對話的聲音，因此他期待政治工作者除了習慣使用的平台之外，也能積極開展多元的平台和青年對話，增加年輕朋友參與政治的興趣與管道。

鍾佳濱將規劃以不同方式和青年互動，不只是拍攝短影音，也可透過直播等畫面與青年互動，目前辦公室也已經著手規劃簡單的直播間。

對於未來直播內容將聚焦什麼議題，鍾佳濱提到，預計以「白話」立法院每週議程的方式進行，不只是要開箱國會，還要讓年輕人「讀得懂」國會運作社會議題的方式，由他這個政治前輩陪著青年一起參與政治。

此外，他也一直挑戰突破不同社群平台，包括最近流行的treads。他提到，臉書、Instagram廣告較多，treads內容多以簡短文字為主，讓年輕人和支持者精準理解繁瑣的國會運作，自然也能創造跳脫同溫層的突破口。

鍾佳濱強調，過去政治議題較少透過新媒體影音表達，與新世代有了溝通斷層，在大選過後他也期待主動出擊，尋找年輕受眾，在討論議題前先和他們「博暖、博感情」，加深認同，也促進社會多元對話。

▲鍾佳濱近來使用treads與「串友」互動。（圖／鍾佳濱treads）
▲鍾佳濱近來使用treads與「串友」互動。（圖／鍾佳濱treads）

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