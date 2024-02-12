中國遊客被泰國人糾正！高喊「台灣也是中國」 按摩師用中文打臉
中國人長期被洗腦，即便出國仍會高喊與事實不符的資訊。一名中國遊客近期前往泰國旅遊時，向按摩師強調「台灣也是中國」，不料按摩師竟然用中文糾正他「不，不是」，讓他不禁質疑「泰國人的政治立場是不是有點問題」，甚至在社群平台上發文怒懟。
國際中心賴正琳／綜合報導
中國遊客前往泰國遊玩，有一天按摩時，泰國按摩師詢問他來自台灣還是中國，他隨即依照自己從小受到的教育回答：「台灣也是中國」，沒想到遭到泰國按摩師用中文反駁不是，讓他的價值觀受到打擊，接著他便回話：「你這樣說中國的顧客要不開心囉！」而回到旅館後，沒想到老闆剛好跟台灣人聊到了鄧麗君的歌，並特別強調「Not Chinese」，令他再次感到相當錯愕。
事實上，類似事件不斷出現，例如有中國人去國外唸書後，糾正國際學生的國際觀，甚至有一名新加坡人遇到一名小粉紅，被怒嗆：「只要說中文就是中國人，你才不是新加坡人」，讓外國人對中國政府洗腦的功力感到歎為觀止。
受到中共長期洗腦的小粉紅出國後時常立刻質疑外國人的政治立場，卻沒想到中國在牆內灌輸給他的觀念是錯誤的，一旦出國後接觸到外界，發現與自己接觸觀念不符時，常會急著糾正或崩潰。