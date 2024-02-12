合體黃國昌新北市拜廟幫輔選？柯文哲：認真工作水到渠成就好
民眾黨主席柯文哲今日陪同不分區立委黃國昌到新北市板橋慈惠宮參拜，被外界解讀是為日後幫黃國昌選新北市長暖身。對此，柯文哲回應表示，黃國昌不用他輔選，其實就是認真工作、水到渠成這樣就好。黃國昌則回應說，柯文哲主席給他的責任區在新北市，為了台灣民眾黨，在基層組織好好扎根。
記者呂炯昌／新北報導
柯文哲上午參拜板橋慈惠宮參拜，並發放發財金，黃國昌與新北市議員陳世軒也陪同。由於黃國昌大年初一就安排了一連串走訪新北宮廟行程，加上今天大年初三又合體柯文哲，遭外界解讀為2026新北市長開打的選舉味。媒體詢問過年期間到新北與新竹拜廟，是否有重點？柯文哲回應表示，「剛好啦，通常是人家邀請，時間上許可他們就來，新竹市是老家沒辦法，新北當然是黃國昌很重要。」
媒體追問，是否要幫黃國昌輔選？柯文哲表示，黃國昌不用他輔選，其實就是認真工作、水到渠成這樣就好。
黃國昌受訪時表示，柯文哲給他的責任區是新北市，為了台灣民眾黨，在基層組織扎根紮好，新春期間，也非常感謝民眾黨新北市黨部主委陳世軒跟他到廟走春，祈求風調雨順國泰民安。
媒體追問，立法院委員會召委選舉是否會藍白合？黃國昌表示，召委選舉是簡單的數學問題，在雙召委制度下，就是藍一個、綠的一個，而台灣民眾黨8委員也都很優秀，希望推出進步的法案，能夠得到藍綠支持的話，相信對於柯文哲說的政黨和解、社會和諧有幫助。
至於外交國防委員會是否會安排委員？黃國昌表示，8個委員會理論上都會有委員去服務，目前外交暫定林憶君委員擔網。