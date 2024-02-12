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Makiyo宣布拼「第二胎」引熱議　離婚半年曝光感情現況：有追求者

▲Makiyo離婚半年，近日宣布要在2025年前拼第二胎。（圖／中天綜合台提供）
▲Makiyo離婚半年，近日宣布要在2025年前拼第二胎。（圖／中天綜合台提供）

記者張一笙／綜合報導

39歲藝人Makiyo去年與醫美產業的另一半小金結束1年婚姻，近期適逢農曆新年，她還在春節期間直播帶貨，如今正在全力發展事業。她與前夫育有一子，恢復單身後透露目前正在調養身體，打算拼第二胎，是否已有新戀情，也引發外界好奇。

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▲Makiyo瘦下23公斤，目前正在調養身體，自己做菜想要改掉吃外食的習慣。（圖／Makiyo臉書）
▲Makiyo瘦下23公斤，目前正在調養身體，自己做菜想要改掉吃外食的習慣。（圖／Makiyo臉書）
根據《三立新聞網》報導，Makiyo想趕在2025年之前幫兒子添個弟弟或妹妹，目前正在調養身體，自己做菜想要改掉吃外食的習慣。被問到是否有對象，Makiyo表示：「目前沒有對象，就是可以借精生子那種，不過台灣法律好像要結婚才可以。」

▲Makiyo離婚半年就瘦下23公斤，不少人稱讚她「美回全盛時期」。（圖／Makiyo臉書）
▲Makiyo離婚半年就瘦下23公斤，不少人稱讚她「美回全盛時期」。（圖／Makiyo臉書）
Makiyo自認目前自己的狀態很好，每週積極直播3次，離婚後整個人瘦了23公斤，被問到減肥秘訣？她笑說：「少吃、吃一些營養品、帶小孩！」如今狀態也被網友們稱讚「美回全盛時期」。

▲Makiyo坦言有兩個觀察中的追求者，也收到不少異性邀約。（圖／Makiyo臉書）
▲Makiyo坦言有兩個觀察中的追求者，也收到不少異性邀約。（圖／Makiyo臉書）
被問到目前的感情狀態，Makiyo坦言有兩個正在觀察中的追求者，同時也有收到不少異性的邀約，但很多都太臨時，所以都只能作罷：「他們多數約我喝酒，但現在酒量不好，可能會醉。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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