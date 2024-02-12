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高價團又出包！初三台灣旅客恐滯留富國島　每人索2.26萬才能回台

▲過年期間旅遊糾紛頻傳，才有作家黃大米反應歐洲高價團「住漏水房間」。今大年初三，傳出年代旅遊台灣團恐將滯留越南富國島，每人遭索2.26萬台幣，才能提供後續相關行程服務。（圖／越捷航空提供）
▲過年期間旅遊糾紛頻傳，才有作家黃大米反應歐洲高價團「住漏水房間」。今大年初三，傳出年代旅遊台灣團恐將滯留越南富國島，每人遭索2.26萬台幣，才能提供後續相關行程服務。（圖／越捷航空提供）

記者蕭涵云/綜合報導

過年期間旅遊糾紛頻傳，才有作家黃大米反應歐洲高價團「住漏水房間」。今（12）日大年初三，傳出台灣旅行團一行約200人，因台灣旅行社與當地接待旅行社銜接不良，團員恐將滯留越南富國島，出發第二天旅客每人遭索2.26萬台幣，才能提供後續相關行程服務。遭控積欠款項的年代旅遊稱突發狀況已「緊急處理中」，品保協會公關主委李奇嶽則提醒，旅客若於當地繳交費用，需掌握收據或支付證明，以便回國調解請領。

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花大錢跟高價團旅遊不再是品質保證嗎？日前，作家黃大米在臉書粉專反應，與粉絲一起參加歐洲高價團，花費21萬卻「住漏水房間」，引發各界熱議。如今過年期間，大年初三又傳出台灣旅客參加年代旅遊，跟團出國一行200人卻恐將滯留越南富國島。

▲作家黃大米於臉書發文控訴，指參加「加利利旅行社」的歐洲旅行團，沒想到2人房空間狹小，且廁所淋浴間門無法密合，導致漏水留出，領隊今在臉書粉絲團上PO出千字文澄清，詳細述說事件始。（圖／翻攝黃大米臉書）
▲作家黃大米於臉書反應歐洲高價團，花費21萬卻「住漏水房間」。（圖／翻攝自黃大米FB）
主打頂級海島旅遊的年代旅遊，針對越南富國島推出直飛班機、入住頂級渡假村、吃好住好一系列精選行程，官網上羅列全程五星級酒店、沙灘晚餐等亮點相當吸引人；最豪華更有搭乘星宇航空，下榻頂級麗晶酒店升等天空泳池別墅，享受洲際下午茶的高規格專案，每人要價6萬600元，限定4團中目前3月初已滿2團。

▲越南富國島麗晶酒店將於2019開幕迎賓，圖為富國島麗晶Villa Pool別墅泳池示意圖。（圖／晶華麗晶酒店集團提供）
▲越南富國島頂級麗晶酒店Villa Pool別墅泳池，受年代旅遊推崇為「一生必住」。（圖／晶華麗晶酒店集團提供）
然而今大年初三，傳出年代旅遊遭當地接待旅行社WInnER控訴信用破產，「出團前僅支付不足十分之一團款；惡意從1月起積欠未付清款項」，聲稱「經確認年代旅遊仍積欠航空公司費用，旅客未必可如期春節期間搭乘回程返回台灣」。

有團員在社群臉書亮出地接公告聲明函，稱蒙受損失已無法支付，「懇請向每位旅客收取在地團費每人720美元（約新台幣2.26萬元），才能提供後續相關行程服務」；還建議「旅客回台後可以向品質旅遊保障協會客訴，並追討回在富國島的團費。

《NOWnews今日新聞》記者致電年代旅遊，林姓業者表示「目前正緊急安排第二方案，找其他地接讓旅行團能將行程往下走」，間接證實確有此事，不料，語音剛落便緊接著說「有客人打來，我先處理」失去聯繫。

▲查看年代旅遊官網，最高價團費的富國島行程，每人要價60600元。（圖／翻攝自年代旅遊官網）
▲查看年代旅遊官網，最高價團費的富國島行程，每人要價60600元。（圖／翻攝自年代旅遊官網）
中華民國旅行業品質保障協會主委李奇嶽則建議，如果有旅客遇到此情況，「在當地繳交的費用，要與當地接待旅行社索取收據，或在當地以信用卡支付，留下相關的支付證明與當地旅行社開立的收款相關證明，回台灣後可向中華民國旅行業品質保障協會，提出相關旅遊糾紛協助的調解」。

李奇嶽也表示，若國人在外旅遊權益受損，回台後要與該旅行社調解，有需要動用到旅行社履約保險，品保協會也會協助旅客做相關請領。

▲ 創新旅行社董事長李奇嶽指出，這6類開放入境的類別其實為數都不多，而且都各自有其接應的團體，對旅遊業來說這不會是重要的客群，也不會是重要的客源。（圖／記者葉政勳攝,2022.07.20）
▲中華民國旅行業品質保障協會主委李奇嶽，建議國人海外旅遊權益受損，應掌握額外支付款項的證明，以便回國調解。（圖／記者葉政勳攝,2022.07.20）

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