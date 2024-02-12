高價團又出包！初三台灣旅客恐滯留富國島　每人索2.26萬才能回台

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主打頂級海島旅遊的年代旅遊，針對越南富國島推出直飛班機、入住頂級渡假村、吃好住好一系列精選行程，官網上羅列全程五星級酒店、沙灘晚餐等亮點相當吸引人；最豪華更有搭乘星宇航空，下榻頂級麗晶酒店升等天空泳池別墅，享受洲際下午茶的高規格專案，每人要價6萬600元，限定4團中目前3月初已滿2團。
然而今大年初三，傳出年代旅遊遭當地接待旅行社WInnER控訴信用破產，「出團前僅支付不足十分之一團款；惡意從1月起積欠未付清款項」，聲稱「經確認年代旅遊仍積欠航空公司費用，旅客未必可如期春節期間搭乘回程返回台灣」。
有團員在社群臉書亮出地接公告聲明函，稱蒙受損失已無法支付，「懇請向每位旅客收取在地團費每人720美元（約新台幣2.26萬元），才能提供後續相關行程服務」；還建議「旅客回台後可以向品質旅遊保障協會客訴，並追討回在富國島的團費。
《NOWnews今日新聞》記者致電年代旅遊，林姓業者表示「目前正緊急安排第二方案，找其他地接讓旅行團能將行程往下走」，間接證實確有此事，不料，語音剛落便緊接著說「有客人打來，我先處理」失去聯繫。
中華民國旅行業品質保障協會主委李奇嶽則建議，如果有旅客遇到此情況，「在當地繳交的費用，要與當地接待旅行社索取收據，或在當地以信用卡支付，留下相關的支付證明與當地旅行社開立的收款相關證明，回台灣後可向中華民國旅行業品質保障協會，提出相關旅遊糾紛協助的調解」。
李奇嶽也表示，若國人在外旅遊權益受損，回台後要與該旅行社調解，有需要動用到旅行社履約保險，品保協會也會協助旅客做相關請領。