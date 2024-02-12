NBA／Tatum「準大三元」砍26分！塞爾提克110:106熱火收4連勝
邁阿密熱火（NBA）今（12）日在主場迎戰東區龍頭波士頓塞爾提克，熱火主將Jimmy Butler因家中成員不幸離世，將缺席本場比賽，此戰塞爾提克靠著少主Jayson Tatum繳出「準大三元」砍進26分，率領塞爾提克110:106擊退熱火收下4連勝，此外「綠衫軍」本季3度對決熱火全數拿下勝利。
記者張志宇／綜合報導
首節雙方你來我往，塞爾提克打出26:22攻勢，上半場結束由「綠衫軍」取得59:50領先，雖下半場熱火打出氣勢，分別在第3節與末節打出29:27、27:24攻勢，但可惜最終反撲無效，以106:110不敵塞爾提克終止近期2連勝。
本場賽爾提克Jayson Tatum繳出「準大三元」表現，貢獻26分、10籃板、9助攻、Kristaps Porzingis拿下25分、9籃板、Jaylen Brown收下20分，Jrue Holiday拿下15分、6助攻;熱火方面，Bam Adebayo繳出22分、13籃板，Tyler Herro拿到24分，新同學Terry Rozier有13分、4籃板、6助攻。
值得一提，根據美媒統計，賽爾提克在4連勝中，少主Jayson Tatum場均能轟下28.8分、9.3籃板與7.3助攻，且一共只發生8次失誤，在這4連勝中，率領球隊先後擊敗曼非斯灰熊、亞特蘭大老鷹、華盛頓巫師、熱火。