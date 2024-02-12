黃大米怒控旅行社！領隊千字長文澄清 施景中：完美詮釋忍辱負重
近期，作家黃大米於臉書發文控訴，指她與粉絲朋友共4人，花費80多萬元參加「加利利旅行社」的歐洲旅行團，沒想到2人房空間狹小，且廁所淋浴間門還無法密合，導致漏水留出滿地濕濕的，洗完澡之後還需要跪地擦拭積水，自嘲根本是灰姑娘，痛批旅行社服務不佳、唬弄顧客。今（12日）年初四，該團領隊在行程順利結束後，在臉書粉絲團上PO出千字文澄清，詳細述說事件始末，台大仁醫婦產科醫師施景中都表示「這家旅行社完美的詮釋了何謂忍辱負重」。
記者林盈君／綜合報導
據了解，廖姓領隊於12日發出千字文澄清事件，他表示，歐洲飯店淋浴設備與台灣的差異，尤其是淋浴間或浴缸的擋水板在使用上多少會有一些水從邊縫溢出，只需使用腳踏墊將溢出的水擦乾，也可確保浴室使用的安全性。另外，飯店皆是由舊建築物重新更改內部裝潢，無法更動外觀結構，故房間房型一定會比較小，希望她們理解歐洲人對古蹟文物的保護與尊重。並指出黃小姐的PO文已經造成旅行社很大的傷害。
對此，台大仁醫施景中轉發臉書PO文表示，這旅行社完美的詮釋了何謂「忍辱負重」，並表示在醫院也會碰到這種病人。其他網友則表示「每天PO文直播公審旅行社，作家或是文化人會這樣嗎？」，也痛批作家黃大米「行徑就像奧客一樣，還把評分超高的古蹟批評得一文不值」。