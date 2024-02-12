200名台灣人遊富國島被丟包！越南當地業者：沒收到年代旅社款項

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記者聯繫越南旅行業者後，越南當地旅行社Lily和WINNER都發出聲明，指早在台灣旅遊團來富國島前，便遲遲未收到來自年代旅遊的款項，越南旅行社業者說：「原本公司2月9日除夕決定不接待年代旅遊的旅遊團了，因公司要求年代旅遊在大家來富國島前必須要付清團款，但年代旅遊僅付了公司不到十分之一團款，但最後公司本著人道主義，不希望過年期間各位在國外出事情，所以從9日大家落地後到現在公司都頂著很大的壓力在盡力正常接待。」
但遲遲未收到行程費用和飯店費用，當地業者指出：「然而公司在行程進行中仍未收到款項，甚至沒有付清某家航空公司的費用，14號能否回台灣都不知道，下午又看到台灣的華視新聞報導了年代旅遊2月9日的團客人被丟包富國島，且沒車又沒導遊的新聞。基於上述原因，公司判斷已無法向年代旅遊追回欠款，因此才發出聲明向團員索取費用。」
由於台灣年代旅遊未支付當地旅行社費用，被團員和越南當地業者指控「宛如詐騙」。最終越南當地業者僅能向團員發出聲明，「公司交代要跟每位旅客收取720美元，可以刷卡，且會開立收據給大家，等大家回到台灣後可以馬上向台灣旅遊品質保障協會客訴，並且可以憑藉相關收據討回此費用。台灣品保協會以及旅遊署相關單位都已知道此事，等團員回去後都會協助請款。」
中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽則針對此事表示，若旅客遇到相關旅遊權益受損情況，請向當地旅行社索取繳交費用收據等相關支付證明，回台灣後，可向旅行業品保協會提出旅遊糾紛調解。