黃大米痛批歐洲旅行團！領隊千字文澄清 她PO出「3點質疑」反擊
作家黃大米近日於臉書PO文，控訴與朋友共4人花費80多萬元，參加「加利利旅行社」歐洲旅行團，未料卻碰上房間狹小，且廁所淋浴間門無法密合，導致漏水滿地，洗完澡之後還需要跪地擦拭積水，痛批旅行社服務不佳。今（12日），領隊也於臉書粉絲團上PO出千字文澄清，對此，黃大米也拋出3點質疑，反擊該領隊的說法。
記者林盈君／綜合報導
黃大米PO文提到，第一晚房間偏小，詢問領隊怎麼會這樣？對方回覆：「我的房間還比你小」；第二晚住宿佛羅倫斯，入住前領隊說，「我們位於市中心，這是很有歷史的飯店，所以房間都會比較小」，打開房門確實如此。之後室友洗澡後，發現淋浴門無法密合，水會灑出來到外面，因此只能拿毛巾鋪在地板上吸水。
隔天提出換房間，領隊給的房間解決了浴室問題，但又產生沒足夠空間放置行李箱的問題，請領隊第三晚有其他房間可以選擇時，幫我們換，她允諾說好，但之後沒有人再來告訴我們，第三晚是否有房間可以換？；最後，黃大米表示，事發後，加利利的業務來留言，僅比較跟晴天旅行社住宿的差異性，未曾對我入住浴室有狀況的飯店表達抱歉與同理，痛批旅行社在乎的是自身的商業利益，而不是顧客的感受。
針對黃大米的PO文，網友呈現兩極化反應，有人認為，旅行中遇到不合理的事，立即反映出來是顧客的權利，畢竟數10萬的花費不是小數目；但也有人認為，比較完兩邊的說詞以及去歐洲多次的經驗，會站在旅行社這邊；更有人表示「各自立場不同，看事情的角度都不一樣，都有需要學習跟提高認知的地方」。