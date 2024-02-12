周杰倫太狂啦！幫巴黎聖日爾曼隊設計球衣 姆巴佩也穿上身
近日正逢農曆年節期間，天王周杰倫在社群媒體祝賀粉絲龍年行大運、平安健康等，他也驚喜曝光新年好消息，就是他特別為巴黎聖日爾曼球隊（PSG）設計球衣，充滿東方元素，把中華文化宣傳到巴黎。
記者吳雨婕／綜合報導
周杰倫在IG上，一口氣貼出多張巴黎聖日耳曼足球隊球員，穿著新款球衣馳騁球場上的照片，他開心表示：「看到自己的創意在球員身上，重點是還贏球！看來這球衣要一直穿著了。」照片中可以看到聖日耳曼足球隊的新版球衣，上面有著龍的圖騰，盤踞在巴黎鐵塔，搭配球員號碼，球員的名字還是使用東方的篆書字體書寫，球衣甚至以「范特西」當作落款，在龍年非常應景，而此設計正是出自天王周杰倫之手。
其實周杰倫與巴黎聖日爾曼隊有著很深的淵源，周杰倫是該球隊基金會的贊助人，多次一起做公益幫助弱勢兒童，他也曾與梅西、內馬爾一起拍攝廣告。此外，日前有傳聞「天才前鋒」姆巴佩將離開聖日爾曼隊，因此這件龍球衣極有可能是姆巴佩最後一件留在聖日耳曼球隊的球衣，對此周杰倫在社群媒體上留言提到：「不管這會不會是姆巴佩留在巴黎的最後一件球衣，哥希望他把球衣帶著，發揚中華文化，用范特西落款。」
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